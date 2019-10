[P] Telekom Romania, cea mai sigura rețea de comunicații pentru mediul de business

Acum, mai mult decât oricând, companiile au nevoie să prevină atacurile cibernetice, care le pot compromite datele, pot genera costuri suplimentare pe termen lung și pot afecta încrederea pe care clienții le-au acordat-o, având un impact negativ asupra vânzărilor și a reputației. Majoritatea companiilor au înțeles cât este de important să identifice riscurile de securitate cu care se confruntă atunci când folosesc internetul și să găsească soluții pentru a le contracara.Telekom Romania oferă o gama variata de soluții de securitate cibernetică, de la cele mai simple, până la cele mai avansate, astfel încât toate dispozitivele și datele companiilor să fie protejate de amenințările din mediul online."Suntem în permanenta preocupați să venim în sprijinul clienților noștri companii cu soluții de securitate a datelor, care să răspundă nevoilor și riscurilor cu care se confruntă fiecare business în parte. Împreună cu partenerii noștri am dezvoltat soluții care au capacitatea de a identifica și gestiona proactiv riscurile, răspunde rapid și automat la apariția unui atac și îmbunătăți starea generala a securității cibernetice, contribuind în același timp la reducerea costurilor", spune Ovidiu Ghiman, Director Executiv Comercial, Segment Business, Telekom Romania. Soluțiile Telekom Romania vizează amenințări informatice variate, de tip malware, phishing și site-uri malițioase. Acestora li se adaugă Denial of Service (DoS), un tip de atac de securitate prin care se urmărește blocarea serviciilor oferite de un echipament sau rețea și Distributed Denial of Service, un atac DDoS în care multiple sisteme compromise sunt utilizate pentru a bloca un singur sistem.Telekom Romania colaborează cu Cisco pentru furnizarea de soluții de securitate care oferă protecție și suport 24/24 pentru datele companiilor.blochează solicitările de accesare a domeniilor suspecte și protejează împotrivă atacurilor ransomware și a publicității negative, în timp ceblochează orice fișier descărcat sau atașat în mail, atunci când acesta se dovedește a fi periculos.Produsele, disponibile prin intermediul Telekom Romania au fost create pentru a proteja chiar şi cele mai complexe și dinamice sisteme de rețea și oferă protecție completă împotriva tuturor tipurilor de amenințări online, protejând structurile rețelei indiferent de dimensiunea acesteia.O soluție care asigură protecția individuală anti-malware a oricărui dispozitiv: smartphone, tableta sau PC, contra virușilor, amenințărilor online, furturilor de identitate sau escrocheriilor financiare, la care au acces clienții business ai Telekom Romania, esteÎncepând din 2018, Telekom Romania oferă o soluție de backup în cloud pentru clienții companii care folosesc aplicații și servere ce procesează sau generează volume mari de date, pe care doresc să le protejeze împotrivă pierderii sau deteriorării. Soluțiaeste bazată pe tehnologia Veeam Cloud Connect, este simplă și ușor de folosit, nu necesită investiții în infrastructură IT suplimentară și este disponibilă pe bază de abonament lunar.integrează serviciile Centrului de Operațiuni de Securitate (SOC) ale Telekom Romania care au rolul de a oferi companiilor o capacitate de detectare și reacție extrem de matura, menită să atenueze amenințările care pun în pericol activele lor comerciale critice.Portofoliul de soluții de securitate al Telekom Romania se extinde în mod constant, pe măsură ce apar noi riscuri de securitate și pentru a raspunde provocărilor specifice pieței IT&C."În spiritul #businessliber, ne-am gândit la o soluție de securitate prin care să eliberăm de griji orice antreprenor atunci când își desfășoară activitatea în mediul online. Ne-am propus să le oferim clienților noștri o soluție care să le protejeze afacerea astfel încât să se poată concentra pe lucrurile care sunt cu adevărat importante în dezvoltarea business-ului și să nu își consume timpul și energia căutând variante care să le garanteze că datele companiilor lor nu vor fi compromise. NetSecurity este o soluție convergentă de protejare a conexiunii la serviciul de date fix și /sau mobil, oferit de Telekom, care completează portofoliul nostru dedicat soluțiilor de securitate. În acest moment, suntem cea mai sigură rețea integrata de comunicații pentru mediul de business din România și le oferim clienților noștri companii, o soluție convergentă de protejare a datelor, indiferent de numărul de dispozitive, fixe și mobile, pe care se conectează atunci când folosesc rețeaua Telekom", spune Ovidiu Ghiman.Soluțiaare la bază tehnologie Fortinet și oferă protecție pentru dispozitivele mobile conectate la serviciul de date mobile oferit de Telekom, în timp ceare la bază tehnologie Cisco și este o soluție ce protejează dispozitivele fixe conectate la serviciul de date fixe de la Telekom."Toate companiile pot beneficia de aceasta soluție. NetSecurity se adresează tuturor companiilor care conștientizează necesitatea protecției tuturor dispozitivelor conectate la rețeaua de date mobile și fixe a Telekom Romania. Este o soluție recomandată atât companiilor care nu folosesc o măsură de protecție pentru conexiunea la internet, cât și celor care folosesc deja o măsură de protecție, cum ar fi antivirus, și acționează ca o soluție complementară pentru a asigura securitatea datelor accesate în spațiul virtual. Cel mai mare avantaj al acestei soluții este faptul că nu necesita instalare sau configurare pe dispozitiv și astfel nu utilizează resursele hardware ale acestuia", explică Ovidiu Ghiman.oferă protecție împotriva virușilor și a fișierelor periculoase în timpul navigării pe internet, pentru orice dispozitiv mobil conectat la rețeaua de date mobile de la Telekom și asigură protecție împotriva site-urilor false care copiază site-uri legitime cu scopul de a obține ilicit date cu caracter personal sau informații confidențiale (date bancare, parole, furt de identitate).Filtrarea DNS (Domain Name System Blocking) este esențială pentru orice companie, pentru că limitează considerabil numărul de amenințări la care este expusă o rețea, prin blocarea cererilor către destinații dăunătoare înainte de a se stabili o conexiune. Prin activarea NetSecurity Mobil, companiile reduc în mod considerabil volumul de muncă al furnizorilor de servicii de management al infrastructurii IT și pot crește productivitatea echipei, limitând accesul la site-uri care îi pot distrage pe angajați de la sarcinile de muncă.oferă protecție împotrivă amenințărilor online pentru orice dispozitiv conectat la rețeaua de date fixe de la Telekom și elimină riscurile de pierdere a unor informații confidențiale, protejând împotrivă tentativelor de înșelăciune electronică prin blocarea mesajelor sau site-urilor aparent legitime, dar în fapt frauduloase. În plus, soluția poate fi activată automat și nu necesita achiziționarea unui software sau a altor echipamente suplimentarea pentru a funcționa. Astfel, toate dispozitivele din organizație conectate la rețeaua de date fixe Telekom vor fi protejate.NetSecurity este disponibil pentru clienții business Telekom Romania, începând cu luna octombrie. Mai multe informații despre beneficii și funcționalități sunt disponibile pe