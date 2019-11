MedLife anunță o nouă achiziție: Centrul Medical Micromedica, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii medicale private din Moldova

Micromedica activează pe piața de servicii medicale private încă din 1995 și oferă pacienților o gamă largă de investigații, de la consultații multidisciplinare pentru peste 28 de specialități medicale și servicii de laborator, la investigații imagistice complexe. Grupul are în componență șase unități medicale situate în orașele Piatra Neamț, Bacău, Roman, Bicaz, Roznov și Târgu Neamț, toate dotate cu echipamente medicale performante.Potrivit reprezentanților companiei, în 2018 unitatea a înregistrat o cifră de afaceri de 18 milioane de lei.“Prin această achiziție ne consolidăm poziția în Moldova, fiind o zonă de maxim interes pentru noi. Am început să contribuim la dezvoltarea acestei piețe încă din 2014 odată cu inaugurarea unei clinici de mari dimensiuni în municipiul Iași. Ne-am completat ulterior serviciile de ambulator cu cele de laborator și spitalizare de zi, oferind abonaților dar și pacienților fee for service servicii medicale integrate. Odată cu această tranzacție, adăugăm pe harta noastră alte 6 orașe și în felul acesta extindem și mai mult granițele pentru pacienții din nord-estul țării și nu numai. Avem cea mai mare rețea de unități medicale proprii la nivel național fiind prezenți deja în toate orașele cu peste 150.000 locuitori. Din acest moment putem anunța oficial că peste 95% dintre români pot ajunge în maxim o oră cu mașina la o clinică sau spital MedLife. Suntem foarte mândri să reconfirmăm pe această cale investitoriilor și acționarilor noștri că am respectat promisiunea de a deveni un sistem medical privat alternativ de diagnostic și tratament cu o infrastructură medicală națională. Vom continua să ne consolidăm poziția și sperăm să mai anunțăm și alte achiziții până la sfârșitul anului”, a declarat Mihai Marcu Președinte și CEO MedLife Grup.“Activăm pe piața de servicii mdicale de 24 de ani și am încercat permanent să îmbunătățim gama de investigații, oferind pacienților servicii de calitate. Pentru noi, parteneriatul cu MedLife reprezintă o etapă importantă în evoluția companiei. Ne bucurăm că ne alăturăm grupului lider de piata, că ne aliniem la standarde înalte de calitate și că vom beneficia de experiența și cunoștințele atât medicale, cât și de management”, a declarat Ștefan Botez, director general Micromedica.Prin preluarea Centrului Medical Micromedica, grupul MedLife ajunge la un portofoliu de 26 de companii achiziționate, ultima anunțată fiind spitalul Lotus Ploiești.