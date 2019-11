[P] Clever va deveni FREE NOW. Tot ce trebuie să știe șoferii și pasagerii

Clever, startup-ul românesc care face parte din grupul Daimler Mobility Services, devine FREE NOW în următoarele luni, ca urmare a fuziunii serviciilor de mobilitate urbană a celor doi mari giganți auto Daimler AG și BMW Group. Alinierea la noul brand, FREE NOW, are loc la nivel global în acest an, în toate cele 10 ţări în care grupul este prezent, printre care și România.





Transformarea Clever în FREE NOW presupune nu doar o schimbare de nume, ci mai ales transferul către una dintre cele mai moderne platforme tehnologice din Europa, prin intermediul căreia pasagerii vor avea acces la soluțiile de transport urban din toate cele peste 100 de orașe europene în care grupul este prezent.





Ce trebuie să știe șoferii





Prima etapă a lansării FREE NOW în România începe în această săptămână, prin înrolarea șoferilor Clever existenți din București în noua aplicație, urmând ca într-o etapă ulterioară să aibă loc și migrarea în alte orașe în care Clever operează.

O nouă aplicaţie . FREE NOW este o aplicație nouă, cea mai modernă la nivel european, care în următoarea perioadă va funcționa în paralel cu aplicația Clever și ulterior o va înlocui complet pe cea din urmă. Migrarea șoferilor Clever la FREE NOW este deja în desfășurare, iar șoferii de taxi și transport alternativ care vor să se alăture platformei vor fi anunțați când vor putea să descarce aplicația. FREE NOW este disponibilă în București și urmează să fie în curând accesibilă și în alte orașe în care Clever operează.

Aplicația FREE NOW va fi în curând disponibilă și pentru pasageri, data exactă a lansării urmând să fie anunțată.

O singură aplicaţie în peste 100 de orașe din Europa. FREE NOW va permite pasagerilor din România să folosească o singură aplicație pentru a găsi cea mai bună soluție de transport, în regim de taxi sau transport alternativ, în peste 100 de orașe din nouă țări europene în care grupul operează - Germania, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Polonia, Austria și Suedia. Astfel, în cadrul aceleiaşi platforme, utilizatorii vor introduce o singură dată detaliile despre destinaţiile şi metodele de plată favorite (în cazul plăţii cu cardul), preferinţele pentru anumiţi şoferi şi vor afla din acelaşi loc de ofertele şi promoţiile valabile pentru ambele tipuri de transport urban, indiferent de țara în care se află.

FREE NOW a fost fondată sub numele de MyTaxi, în iunie 2009, și a fost prima aplicație de taxi din lume care a stabilit o legătură directă între pasagerii și șoferii de taxi. În iulie 2019, aplicația MyTaxi a devenit FREE NOW, parte dintr-o familie de branduri globale de mobilitate. Cu 14 milioane de pasageri și peste 100.000 de șoferi, FREE NOW este acum unul dintre cei mai importanți furnizori de mobilitate urbană din Europa. Din februarie 2019, FREE NOW face parte din joint venture-ul dintre BMW și Daimler, și are astăzi o echipă de peste 700 de angajați care lucrează în 26 de birouri internaționale, furnizând servicii în peste 100 de orașe europene.