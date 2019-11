Un proces intentat statului a dus la blocarea conturilor ROMATSA. Noul ministru al Transporturilor promite să rezolve situația

Noul ministru al Transporturilor, Lucian Bode, a declarat că se va adresa, joi, Ministerului de Finanțe în legătură cu situația Romatsa. „În ceea ce privește Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA, datoria este de 394,9 milioane de euro, vorbim de procesul câștigat de frații Micula, 395 de milioane de euro. Aceștia au câștigat procesul împotriva statului român, 84,5 milioane de euro. Până la 395 de milioane sunt penalități, dobânzi și penalități. În această situație suntem, mâine, sigur mâine, nu peste multe zile, o să am o întâlnire cu reprezentanții companiei, să găsim soluții, să ne adresăm Finanțelor, pentru că nu este vina ROMATSA că suntem în această situație. Împreună cu ANAF vom găsi soluții pentru a debloca această situație”, a afirmat Lucian Bode, miercuri, în cadrul ceremoniei de predare-preluare a mandatului pentru Ministerul Transporturilor.Totodată, Răzvan Cuc, ministrul demis al Transporturilor, a declarat că „Din păcate, ROMATSA este o victimă colaterală. S-a mai întâmplat lucrul ăsta și în trecut. Eu, dacă aș fi rămas ministru, pentru că trebuie intervenit, ROMATSA trebuie să continue, nu are nicio vină în această poprire”.Speța privește un șir de procese în care statul român a fost acționat în instanțe internaționale de către de cetăţenii suedezi Ioan şi Viorel Micula şi societăţile European Food S.A., Starmill S.R.L., Multipack S.R.L, în temeiul Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Regatul Suediei. Procesul a fost deschis în anul 2005 la ICSID, Curtea de Arbitraj de pe lânga Banca Mondială, cea mai înaltă instanţă judecătorească pentru litigiile economice.O instanță americană a decis în luna septembrie că statul român are de plătit 331 de milioane de dolari plus dobânzile suplimentare acumulate din noiembrie 2018 lui Ioan Micula și companiilor sale, într-o dispută legală care privește investițiile fraților Micula, cetățeni suedezi, în România. US District Court for the District of Columbia a hotărât pe 11 septembrie că deciziile Curții de Justiție Europene nu se pot aplica pentru cauze care au debutat înainte de aderarea României la Uniunea Europeană.În vară Guvernul a discutat consecințele asupra României ce curg din hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 18 iunie 2019 privind litigiul fraților Ioan și Viorel Micula și companiilor acestora cu statul român, respectiv posibilitatea intrării în default. „Ar exista posibilitatea extrem de gravă a activării clauzelor de cross-default pe toate împrumuturile suverane – putând atrage astfel intrarea în default a României. De altfel, riscul de executare silită va putea apărea și în România, întrucât în dosarul de contestație la executare nr. 15755/3/2014 instanța a dispus repunerea pe rol și a acordat termen pentru 4 septembrie 2019”, arată documentul pe care ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici l-a prezentat Executivului.