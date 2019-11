MedLife anunță o creștere de 20% în primele 9 luni ale acestui an, față de anul trecut

​MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, încheie primele 9 luni din 2019 cu o cifră de afaceri pro-forma de 696 milioane lei, în creștere cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit reprezentanților companiei, clinicile și spitalele au avut cea mai mare dinamică, aceste segmente înregistrând în primele nouă luni o creștere de 30%, respectiv 20% față de aceeași perioadă a anului trecut, urmate de laboratoare si divizia corporate, cu procente de 13% și 9%.



Grupul a inregistrat cresteri de vanzari importante si pe divizia farmaciilor, de 10%, si cea de stomatologie, de 36%, unde alaturi de Grupul Dent Estet deține locul de lider la nivel national.

“Primele 9 luni ale acestui an au fost foarte dinamice, înregistrând rezultate în linie cu estimările inițiale și semnificativ peste ritmul de creștere al pieței. În continuare am derulat un program intens de achiziții, anunțând deja 5 achiziții de la începutul anului și pregătindu-ne pentru alte tranzacții importante, pe care spearăm să le anunțăm până la finalul anului. Ne consolidăm astfel poziția si ne extindem astfel granițele naționale foarte mult, în momentul de față MedLife fiind operatorul cu cea mai mare rețea de unități medicale proprii la nivel național, 95% din locuitorii Romaniei putand ajunge în 60 de minute cu mașina la o unitate medicală MedLife. Ne bucurăm să reconfirmăm pe această cale investitorilor și acționarilor noștri că am respectat promisiunea de a deveni un sistem medical privat alternativ de diagnostic și tratament cu o infrastructură medicală națională”, a declarat Mihai Marcu, Președintele și CEO al MedLife Grup.În perioada următoare, Sistemul Medical MedLife vizează și deschiderea de noi unități proprii și proiectează, totodată, dezvoltarea a noi linii de business: “Ne pregătim să deschidem noi unități MedLife, facilitând astfel accesul la serviciile medicale unui număr și mai mare de români. De asemenea, investim în proiecte de amploare atât pe partea de tehnologie medicală, cât mai ales pe partea de digitalizare și online și credem că am ajuns în etapa în care este nevoie să ducem experiența românilor cu sistemul medical la un nou nivel. Complexitatea și amploarea actului medical a crescut foarte mult în MedLife și asta o arată numărul celor peste 25.000 de români care ne trec pragul zi de zi”, a continuat Mihai Marcu.Pentru ultima parte a anului curent, reprezentații MedLife își propun să mențină ritmul accelerat de dezvoltare al companiei, existând premize ca până la finele anului 2019, în măsura în care se va reuși finalizarea proiectelor demarate, Sistemul Medical MedLife să devină primul grup de servicii medicale din România care va depăși cifra de afaceri de 200 milioane euro.