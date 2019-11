Corporate News: Hackerii pot implanta viruși prin fișiere video transmise prin WhatsApp; Consiliul lui HP respinge în repetate rânduri oferta de preluare făcută de Xerox; Huawei nu este mulțumită de prelungirea cu 90 de zile a licenței făcută de SUA

Un fișier MP4 specializat le poate permite urmăritorilor să acceseze informațiile de pe telefoanele mobile / Un pește mare nu se lasă înghițit de unul de trei ori mai mic / Huawei consideră că firmele americane partenere suferă mai mult din cauza embargoului.Platforma pentru mesaje a lui Facebook a anunțat că o breșă de securitate din sistem le poate permite hackerilor să acceseze datele din telefoane utilizând un fișier video virusat. Conform revistei Forbes, Facebook nu a precizat și ce a dus la descoperirea vulnerabilității.Cea mai nouă breșă de securitate vine după o serie de anunțuri privind diferite infiltrări reușite în sistem, cea mai importantă fiind efectuată de NSO, o companie de ciber-securitate din Israel. Facebook și WhatsApp au depus o plângere la un tribunal federal american împotriva companiei, după detectarea „unui nou tip de ciber-atac implicând o vulnerabilitate în componenta de apeluri video”, conform declarației de luna trecută a lui Will Cathcart, șeful lui WhatsApp, pentru The Washington Post.Atacul a avut loc în lunile aprilie și mai, timp în care compania a trimis viruși prin WhatsApp în dispozitivele celulare a peste 1.000 de apărători ai drepturilor omului, ziariști și alții. Au fost vizați și oficiali de rang înalt din țări aliate cu SUA. Conform lui Cathcart, „un utilizator primea ceea ce părea a fi un apel video, dar nu era unul normal. După ce suna telefonul, atacatorul trimitea un cod malign în scopul spionării telefonului victimei. Persoana nu trebuia nici măcar să răspundă la telefon”. Cel mai cunoscut software al lui NSO este Pegasus, care este capabil să controleze și să colecteze date de la dispozitivele mobile vizate.Directorii din consiliul lui HP apreciază în unanimitate că oferta nu corespunde interesului acționarilor și subevaluează compania. Xerox oferise 22 de dolari/acțiune în oferta de preluare care consta în 77% numerar și 23% acțiuni, adică 17$ cash și 0,137 acțiuni Xerox pentru o acțiune HP.HP anunțase în octombrie că va elimina între 7.000 și 9.000 de locuri de muncă până la finele anului fiscal 2022, în cadrul unui plan de restructurare mai amplu care estimează economii de un miliard de dolari anual. Aceasta reprezintă aproximativ 16% din cei 55.000 de angajați ai lui HP din întreaga lume, conform datelor de la FactSet.Compania de software valorează 29 de miliarde de dolari și este de trei ori mai mare în termeni de capitalizare decât Xerox, care face imprimante și copiatoare.„Notăm declinul veniturilor lui Xerox de la 10,2 miliarde la 9,2 miliarde de dolari în ultimele 12 luni după iunie 2018, ceea ce ne pune întrebări semnificative cu privire la traiectoria afacerii voastre și perspectivele de viitor”, a scris consiliul director.HP a fost înființată după ce Hewlet-Packard și-a separat întreprinderea – Hewlett Packard Enterprise – care vinde printre altele echipamente de stocare a datelor și servere.Investitorul Carl Icahn, care deține 10,6% din Xerox, cumpărase recent o cotă de 1,2 miliarde de dolari din HP. El presa pentru o fuziune a companiilor, considerând că o companie combinată va fi în interesul ambelor seturi de acționari prin potențialul de reducere a costurilor și un portofoliu echilibrat de imprimante.Compania chineză consideră că prelungirea de către administrația Trump a licenței care permite firmelor americane să facă afaceri cu ea nu face mare diferență, repetând că a fost tratată incorect.După ce a pus-o pe Huawei pe lista neagră în luna mai, departamentul american al comerțului i-a permis să mai cumpere unele produse americane. Prelungirea cu 90 de zile a licenței urmărește să minimizeze problemele clienților lui Huawei, din care mulți operează în America rurală. Extinderea vine în contextul în care SUA și China încearcă să pună capăt unui război comercial care durează de peste un an, Huawei fiind una din țintele cele mai vizibile.Administrația Trump intenționase inițial o prelungire de două săptămâni, dar s-a ajuns la probleme birocratice. „Prelungirea Licenței Generale Temporare va permite operatorilor să continue să-și servească clienții din cele mai îndepărtate zone din Statele Unite, care altfel ar fi fost lăsați în beznă”, a spus Wilbur Ross, Secretarul Comerțului al SUA.„Departamentul va continua să monitorizeze riguros exportul de tehnologii sensibile, pentru a se asigura că inovațiile noastre nu sunt exploatate de aceia care ar putea amenința siguranța noastră națională”. Departamentul american al comerțului încă se mai gândește dacă să acorde licențe individuale pentru firmele americane care vând componente lui Huawei, după ce a primit peste 200 de cereri. (Reuters)