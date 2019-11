​Corporate News: Tarom a primit un termen de doi ani pentru a relua zborurile de la București spre Statele Unite ale Americii

Surse de la București citate de ch-aviation.com susțin că Tarom a aplicat pentru acces la aeroporturile J. F. Kennedy și Newark, ambele de la New York, dar și la aeroportul OʼHare de la Chicago. Tarom a precizat că intenționează să preia în leasing două aeronave Airbus A330s și să înceapă zborurile către SUA cel mai devreme în mai 2020. O știre ușor diferită de la aeronauticsonline.com informează că ar urma să fie preluate avioane de la Hi Fly, firma portugheză de leasing căreia i-a fost recent livrat primul Airbus A330-900neo. Aceeași sursă afirmă că aeroportul JFK de la New York va fi prima destinație pentru 4-5 zboruri pe săptămână.Informația este credibilă pentru că Tarom efectua zboruri non-stop la JFK cu flota sa de A310-300s, în prezent retrasă. Anterior sosirii avioanelor Airbus, Tarom opera aeronave Iliușin IL-62 pe această rută. Zborurile au fost întrerupte în 2003, când Tarom a intrat în parteneriatul SkyTeam cu Air France și KLM, oferind zboruri cu o escală între București și New York. Așa cum stau lucrurile acum, nu există zboruri non-stop între Statele Unite și România, ceea ce este surprinzător, având în vedere că Bucureștiul are aproape două milioane de locuitori, iar România 20 de milioane. Vremurile s-au schimbat însă și, fără companii americane care să ofere zboruri non-stop, noua rută chiar ar putea avea succes.În anii ʼ80, cursele Tarom spre New York erau apreciate pentru prețul lor în comparație cu transportatorii occidentali și din Orientul Mijlociu. Mulți pasageri preferau o escală la București când zburau spre New York din Siria, Liban sau Irak.Surprinzător, Tarom este încă o companie aeriană de stat și probabil de aceea este încă activă astăzi. Ea a fost recent citată pe fluxurile de știri când directorul general a fost concediat ca urmare a unui scandal politic. Tarom nu a făcut profit în ultimii 11 ani și pare a schimba directorii generali unul după altul. Deși vrea să reia zborurile spre SUA în 2020, se pare că aceasta nu se va întâmpla, apreciază simpleflying.com