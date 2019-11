​Corporate News: Boeing spune că trebuie să recâștige încrederea publicului după catastrofe; Nissan cheamă 400.000 de vehicule pentru remedieri în SUA; Emirates comandă 50 de avioane Airbus A350 în valoare de 16 miliarde de dolari

Șeful de la Boeing admite că s-au făcut greșeli la companie, dar remedierile sunt în grafic / Peste două milioane de vehicule Nissan chemate pentru remedieri în SUA și Japonia / Legendarul A380 este scos din producție după 2021 de avioanele mai mici și eficiente, dar va zbura încă multe deceniiStan Deal, președinte și CEO la Boeing Commercial Airplanes, a declarat că firma știe că trebuie să recâștige încrederea publicului și se străduie să obțină aprobarea reglementatorilor americani pentru a relua zborurile cu aeronavele 737 Max după catastrofele aviatice în care au murit 346 de oameni: „Subiectul principal pentru companie este revenirea în siguranță a lui Max”.Boeing a făcut în tot acest an modificări la software-ul de zbor care a jucat un rol în prăbușirea celor două avioane Max. Documente interne ale companiei au dezvăluit că înaintea catastrofelor angajații exprimaseră îngrijorări legate de sistemul automat de control al zborului care a contribuit la aplecarea boturilor aeronavelor până când acestea au intrat în picaj, dar și cu privire la ritmul frenetic de producție la Boeing.Boeing a început să lucreze la modificările de software după prăbușirea pe 29 octombrie anul trecut a unui avion Lion Air în largul coastelor maritime indoneziene. După a doua prăbușire – a unui Max de la Ethiopian Airlines lângă Addis Abeba, după decolare, pe 10 martie – avioanele au fost reținute la sol pretutindeni. În fața senatorilor SUA luna trecută, Dennis Muilenburg, CEO al lui Boeing, a admis că „s-au făcut greșeli la companie și am făcut prost unele lucruri”.Boeing a căzut la înțelegere cu zeci de familii ale victimelor accidentelor, după procesele deschise de acestea. Termenii acestor înțelegeri sunt păstrați confidențiali la insistențele lui Boeing, conform avocaților.Compania așteaptă aprobarea de la Federal Aviation Authority (FAA) pentru noul program de pregătire a piloților după modificări, ceea ce le-ar permite companiilor aeriene americane să reia zborurile anul viitor, deși reglementatorii din alte țări ar putea avea nevoie de mai mult timp pentru a emite aprobări similare. Nici FAA nu a fixat un termen pentru emiterea aprobării. (The Associated Press)O defecțiune la sistemul frânare provoacă îngrijorarea că scurgeri ale lichidului de frână ar putea provoca un incendiu, drept care Nissan Motor Co Ltd cheamă pentru remedieri 394.025 de vehicule în Statele Unite. Scurgerea pe plăcile de circuite interne declanșează o alertă pentru șoferi, care „dacă este ignorată și vehiculul continuă să fie operat în aceste condiții, scurgerea de lichid de frână are potențialul de a crea un scurt în circuitul actuatorului și, în cazuri rare, poate provoca un incendiu” a anunțat producătorul japonez.Problema poate afecta sedanuri Maxima fabricate între 2016-2018, crossover-uri de lux Infiniti QX60 din 2017-2019, SUV-uri Murano din 2015-2018 și Pathfinder din 2017-2019. Nu s-a menționat dacă defectul de la frâne a și provocat incendii sau vătămări. Compania afirmă că lucrează la remedierea problemei și va începe luna viitoare notificarea proprietarilor mașinilor afectate. Aceștia vor primi scrisori cu solicitarea de a aduce vehiculul la un dealer Nissan sau Infiniti pentru remedieri, fără costuri pentru piese sau manoperă.Problema survine la mai puțin de două luni după ce National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a deschis o investigație preliminară pentru 530.000 de Nissan Rogue după rapoarte că sistemul de frânare de urgență se declanșează automat fără motiv. Verificări necorespunzătoare ale frânelor, volanelor, vitezometrelor și ale stabilității vehiculului au provocat rechemarea în service anul trecut a sute de mii de mașini în Japonia.În septembrie, Nissan a rechemat 1,3 milioane de vehicule pentru remedierea unei probleme cu afișajul camerelor de vedere posterioară. (Reuters)Prețul de listă este imens, dar companiile aeriene negociază de obicei un discount semnificativ. Inițial, afacerea era pentru 70 de avioane – 40 de A350 și 30 de A330-900neo – dar comenzile pentru A330 au fost anulate pentru a ridica la 50 numărul de A350.Guillaume Faury, CEO la Airbus, a spus într-o conferință de presă că A380, nava-amiral a producătorului multinațional european, va avea acum „un frate mai tânăr, dar foarte talentat, în familia Emirates”.A350 este o familie de bimotoare de mare capacitate, în timp ce A380 este cel mai mare avion de pasageri din lume. Cele 50 de avioane comandate de Emirates vor fi varianta A350-900, care va transporta între 300 și 350 de pasageri.„În completarea flotei noastre de A380 și 777, A350 ne va da flexibilitate operațională suplimentară în termeni de capacitate, autonomie și alocare”, a declarat șeicul Ahmed bin Saeed Al Maktoum, președinte și director general la Emirates, compania aeriană de stat din Dubai. „De fapt ne consolidăm modelul de afaceri pentu a oferi servicii eficiente și confortabile către și prin nodul nostru din Dubai”. El a refuzat să discute motivele pentru care au fost anulate comenzile deA330. A330-900 este varianta mai îngustă a lui A350-900, transportând mai puțini pasageri cu viteză mai mică. A350 este mai scump, dar mai ușor, ceea ce înseamnă costuri mai mici cu combustibilul și economii mai mari în timp, spun analiștii aviației. Emirates este cel mai mare cumpărător al legendarului A380, dar anularea în acest an a comenzilor sale pentru jumbo jet a făcut-o pe Airbus să înceteze producția modelului. Analiștii au numit decizia „sfârșitul unei ere”, simbolul excesului și luxului fiind abandonat pentru avioanele mai mici și mai eficiente care sunt acum preferatele companiilor.Întrebat dacă decizia poate fi întoarsă și producția reluată, Faury a răspuns: „decizia este acum în implementare, iubim avionul A380, este un avion grozav și va continua să zboare timp de decenii, suntem angajați să-l susținem. Dar nu, decizia de a înceta producția n-a fost anulată”.Ultimul Airbus A380 va fi livrat în 2021. (cnbc.com)