[P] De 6 decembrie Fortech îi dăruiește Clujului 7 defibrilatoare automate

​La 16 ani de la înființare, Fortech îi dăruiește comunității clujene 7 defibrilatoare automate, care urmează să fie achiziționate și amplasate în locurile publice. Inițiativa face parte dintr-un parteneriat încheiat cu SMURD Cluj. 20% din suma necesară achiziționării defibrilatoarelor a fost donată de angajații și colaboratorii Fortech, într-o campanie internă de strângere de fonduri.







Din 6 decembrie, Clujul va dispune de 7 defibrilatoare automate, dăruite de Fortech, una din companiile de IT de top din Transilvania, cu peste 750 de angajați și colaboratori. Acestea urmează să fie achiziționate și amplasate în locurile publice pe parcursul anului viitor, pentru a veni în ajutorul celor care suferă un episod cardio-respirator. Inițiativa este posibilă prin colaborarea cu SMURD Cluj, cu care Fortech se află într-o structură de parteneriat de 3 ani de zile și reprezintă primul proiect de acest fel desfășurat de o companie privată.





Darul pentru oraș este unul colectiv, al companiei și angajaților acesteia, cu ocazia aniversării a 16 ani de activitate. Timp de o lună angajații și colaboratorii Fortech și-au unit forțele și creativitatea într-o campanie internă de strângere de fonduri, derulată sub sloganul “Nothing Breaks Like a Heart. Restart One. / Nimic nu se frânge precum o inimă. Resetează una”. Organizată sub forma unui joc 20/80, campania a încurajat angajații să acumuleze 20% din contravaloarea a 6 defibrilatoare, urmând ca diferența de 80% să fie completată de companie, și astfel împreună să deblocheze darul pentru oraș. Colegii, entuziasmați de campanie, și-au depășit targetul, reușind să colecteze parțial banii pentru un al șaptelea defibrilator automat.







“Comunitatea locală e ecosistemul în care noi ne-am dezvoltat activitatea, și creștem zi de zi. Ne bucurăm să revenim anual cu câte un proiect de implicare în semn de recunoștință pentru tot ce ne oferă ca și platformă de progres. Dincolo de a face o sponsorizare, dorința noastră e de fiecare dată să încurajăm implicarea colectivă. Colegii noștri au răspuns peste așteptări la fiecare invitație de participare și le mulțumesc pentru că suntem o echipă solidă indiferent de sfera de intervenție, proiecte din comunitățile noastre locale sau proiecte pentru clienți internaționali. În cauza acestui an, ne sunt alături paramedicii de la SMURD Cluj. Prețuim parteneriatul cu ei și le mulțumim.” - Călin Văduva, CEO Fortech





Ideea proiectului e rezultatul colaborării cu paramedii SMURD Cluj, care sunt o fereastră înspre nevoile comunității când vine vorba de serviciile de sănătate. Campania de achiziționare a celor 7 defibrilatoare vine în completarea altor proiecte desfăsurate de companie pe segmentul de sănătate în anii precedenți. În 2018, Fortech a derulat prima acțiune internă colectivă de strângere de fonduri pentru campania Asociației Beard Brothers, în urma căreia cu ajutorul întregii comunități s-au achiziționat ambulanțe pentru SMURD. Din 2017, Fortech este un susținător constant al Taberei Naționale de Medicină de Urgentă, dedicată studenților de la Medicină. Anual peste 30 de studenți din România și Republica Moldova participă la una dintre cele mai neconvenționale tabere, în care sunt implicați în posibilie situații reale de urgență.





La nivel intern, compania organizează de 3 ani cursuri interne de prim ajutor, cu ajutorul paramedicilor de la SMURD. Anual mai mult de un sfert dintre angajații și colaboratorii Fortech din Cluj, Iași, Oradea și Brașov, au fost pregătiți pentru a face față unei situații medicale critice. Sesiunile practice derulate de paramedici i-au învățat cum să ofere prim ajutor, cum să facă masajul cardiac sau cum să utilize un defibrilator automat.







Aduse împreună, aceste acțiuni construiesc o direcție de CSR coerentă în ariile conexe sănătății, pe care compania îşi dorește să o dezvolte în continuare.





Alte proiecte







Fortech susține proiectele educaționale pentru tinerii pasionați de tehnologie. Anul acesta Fortech a contribuit la deschiderea primului laborator de IoT din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, respectiv dotarea unui laborator pentru studenţii informaticieni din Oradea. În mod constant compania organizează cursuri de pre-angajare, care propun o pregătire accelerată, pe o tehnologie.







Pe lângă, colaborările de durată cu universitățile din Cluj-Napoca, Iași, Oradea și Brașov, Fortech se implică în proiectele adresate învățământului pre-universitar. Unul dintre acestea este Academia DPIT, program dezvoltat și implementat de Asociația DPIT, pe care Fortech l-a susținut încă de la prima ediție. Rezultatele din prezent sunt semnificative: 5 ediții și peste 700 de liceenii care au deprins abilități practice în IT. Două echipe mentorate de Fortech au urcat pe podiumul concursului de proiecte “Descoperă-ți pasiunea în IT” 2019, dezvoltând aplicaţii care uşurează procesul birocratic din instituțiile publice, respectiv eficientizează cumpărăturile, prin evitarea statului la cozile de la casele de marcat.





Despre Fortech





Fortech este o companie românească de servicii software, cu sediul în Cluj-Napoca și birouri regionale în Iași, Oradea și Brașov. În 2019, Fortech și-a deschis un birou de consultanță și vânzări în Chicago, pentru a fi mai aproape de nevoile clienților din S.U.A. Cu un număr de peste 750 de angajați și colaboratori, Fortech este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii software din regiune, recunoscută recent de EY, Forbes și în mod repetat în topul Deloitte ce clasează companiile cu cea mai rapidă creștere din Europa Centrală și de Est. Din 2003, două sute de clienți au ales Fortech ca partenerul lor de dezvoltare software, printre care T-Systems, Swisscom, Symantec, Pfizer și Renault.