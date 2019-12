De ce un curier din Germania poate livra de trei ori mai multe pachete pe zi decât unul din România: În Germania poți lăsa pachetul în fața ușii, la noi s-au furat colete și din mașina de curierat

În medie, un curier de la FAN livrează cam 70 - 80 de colete pe zi, iar în zilele cele mai pline, cu trafic ok, se poate trece de 100 de colete per curier în orașe mai mici, mai bine organizate și unde curierul poate parca rapid aproape de adresă.Adrian Mihai, unul dintre fondatorii FAN Courier, spune că un fost angajat care livra în medie 80-90 de pachete/zi, a plecat la o firmă din Germania unde livra 250 de pachete pe zi.”L-am rugat să-mi povestească de ce face atât de multe acolo și concluzia a fost că pe primul loc este infrastructura, iar aici Bucureștiul stă foarte rău și aglomerația înseamnă timp pierdut și evident bani. Aici este un prim motiv pentru care nu putem să atingem cifrele de acolo și nici să dăm salarii apropiate de cele de acolo”, spune Adrian Mihai.Alt motiv ține de încredere: un curier face așa de multe livrări în Germania, fiindcă la o bună parte dintre ele lasă pachetul la ușa clientului și asta înseamnă timp câștigat. ”Trăim într-o societate cu mare lipsă de încredere, nu avem încredere nici în vecini, nici în guvernanți, nici în politicieni”, spune Adrian Mihai care a explicat că în Germania rar se fură pachetul lăsat de curier în fața ușii, iar fostul angajat a spus că în șase luni nicio reclamație nu a avut pentru pachet dispărut.Întrebați dacă în România ar merge un astfel de program, cei de la companie au fost categorici: ”Nu!, la noi s-au furat colete și din mașinile curierilor”.Toată această lipsă de încredere din societatea în care trăim se traduce în prețuri mai mari pentru clienți și pentru comercianții români și în salarii mai mici pentru curieri, spune Mihai.Apoi, o altă diferență este ponderea celor care plătesc cash la curier: la noi este cam de 70%, durează până numeri banii, oamenii trebuie uneori să meargă la bancomat. Românii nu prea au încredere să plătească online, nu au încredere că produsul va ajunge la timp sau că va ajunge întreg și atunci preferă să plătească doar când văd produsul. Aici trebuie spus că, de la an la an, crește ponderea celor care plătesc cu cardul.Numărul de livrări diferă și în funcție de cum este organizat orașul, în funcție de ”geografia” urbană: unde sunt bulevarde largi și multe locuri de parcare, curierul poate să fie mai rapid și are unde să-și lase mașina. Brașovul este un exemplu de, Clujul este la polul opus, cu multe străzi mici, porțiuni mari de sens unic și locuri de parcare atât de puține, încât în centru este imposibil să livrezi. ”Nu este o scuză pentru noi, dar acest lucru influențează mult cât livrăm”, spune Felix Pătrășconiu.Evident că și Bucureștiul pune probleme uriașe, mai ales în zona centrală și uneori, pentru distanțe scurte, curierii folosesc biciclete electrice.Când este vorba de nemulțumirea clienților față de curieri, cel mai adesea este vorba de momentul când vine curierul și de faptul că, nu de puține ori, diferă mult ora promisă de cea la care curierul ajunge. Uneori diferențele pot fi de zile, iar asta se întâmplă mai ales după Black Friday. Trebuie spus că apetitul românilor față de Black Friday este uriaș, iar compania a prezentat câteva date.În trei zile de Black Friday, de vineri până dumincă, au fost 560.000 de livrări prin FAN Courier, cu peste 200.000 mai multe decât anul trecut. În Timișoara numărul de comenzi a fost de peste trei ori mai mare decât într-o zi normală, alte orașe cu număr mare de comenzi fiind Cluj, Iași, Constanța, Târgoviște.I-am întrebat pe cei de la FAN Courier și ce nemulțumiri au în general curierii față de clienți:- în unele cazuri clienții împachetează produsele pe care vor să le trimită de față cu angajatul companiei și curierul este ținut acolo și peste o oră, în loc să fie gata împachetat coletul.- uneori clientul care a comandat nu are bani și îi spune curierului să vină altă dată. Un colet care nu este livrat din prima cauzează pierderi mai mari, se poate rătăci apoi sau poate să fie deteriorat când este din nou încărcat/descărcat.- oamenii cărora le-ar fi mai ușor să dea adresa de la birou unde pot fi găsiți 8-9 ore/zi dau adresa de acasă unde pot fi găsiți mult mai puțin timp și ies discuții.Cei de la FAN spun că le este tot mai greu să găsească oameni și să-i păstreze, iar anul acesta au acordat două runde de măriri salariale. Compania are cam 7.000 de angajați, dintre care jumătate sunt în București.I-am întrebat cât de mult contează pentru veniturile angajaților bacșișul primit de la clienți. Ei au spus că este important bacșișul, chiar dacă li se recomandă angajaților să nu accepte. ”Nu încurajăm luarea de bacșiș, dar, în același timp, nici nu o putem opri pentru că este o chestie personală a celui ce o primește și este foarte greu să o oprim”.