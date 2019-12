Corporate News: Uber ar putea oferi servicii de curierat pentru firme; Europa înclină spre restricții pentru 5G după intensificarea lobby-ului american; Parteneriate de miliarde pentru mașini autonome și electrice

Uber se face de băcănie în Chile / Europa navighează cu dificultate în furtuna comercială dintre SUA și China / Vehiculele electrice semnalizează că vor intra pe profit din 2021





Uber ar putea oferi servicii de curierat pentru firme. Anunțul a fost făcut de Dara Khosrowshahi într-o expunere la Ecocnomic Club of New York, în care s-a referit și la perioada începută în 2017 ca Chief Executive Officer la firma de ride-sharing și livrare de mâncare. „Putem extinde acest model (de livrare de mâncare) pentru oricare comerciant local, așa că orice ați dori în New York ar putea să vă fie livrat, sper că în mai puțin de 30 de minute” a răspuns el la o întrebare privind viitorul afacerii.





Nu a reieșit imediat că Uber ar putea extinde această activitate și în alte zone metropolitane, dar Uber a cumpărat în octombrie un pachet majoritar la Cornershop, furnizor online de produse de băcănie din Chile, întrucât caută să-și extindă aplicația în rapidă extindere de livrare de mâncare și la produse de băcănie și alte bunuri. (Reuters)





Europa înclină spre restricții pentru 5G după intensificarea lobby-ului american. Oficiali americani au invadat Europa de la începutul lunii, iar când au plecat se pare că erau mulțumiți că eforturile lor de a-și determina aliații să renunțe la echipamentele de la Huawei Technologies Co. au început să dea roade.





Europa a fost prinsă între două mari puteri mondiale, China și Statele Unite, în chestiunea includerii lui Huawei în dezvoltarea viitoarelor rețele mobile 5G. Multe țări europene nu vor să supere Beijingul, un partener comercial important, în timp ce SUA, un important aliat pentru securitate, a spus în mod repetat că va reevalua schimbul de informații cu țările care utilizează Huawei în rețelele 5G.





Dar Uniunea Europeană a aprobat marțea trecută ca țările membre să adopte o abordare „comprehensivă și bazată pe riscuri” în securitatea 5G, ceea ce presupune utilizarea doar a unor furnizori de încredere pentru componente critice pentru securitatea națională și analiza legilor din țările acestora înainte de a le cumpăra produsele.





O zi mai târziu, președintele american Donald Trump și cancelarul german Angela Merkel au discutat la summitul NATO despre „nevoia de a exclude furnizori care nu sunt de încredere”, a spus într-o declarație un purtător de cuvânt al Casei Albe. Discuția a avut loc când Deutsche Telekom AG, cel mai mare operator de telefonie german, a anunțat că a sistat comenzile pentru pentru echipamente 5G din cauza statutului nesigur al lui Huawei. Merkel insistase anterior că furnizori individuali ca Huawei nu trebuie excluși din start.





Deși diplomații americani văd progrese, nu este evident cum se va schimba poziția lui Huawei în Europa. Legile europene prevăd că doar țările membre pot exclude furnizori de pe piețele lor. Se așteaptă ca țările să adopte recomandările până la sfârșitul anului. Acestea ar putea include desemnarea unor unor anumiți furnizori drept nedemni de încredere, sau sugestii pentru modificări la legislațiile europeană și naționale.





Ambiguitățile reglementărilor europene nu i-au împiedicat pe oficialii americani să declare o formă de victorie. „Am fost foarte mulțumiți să vedem concluziile privitoare la 5G emise de consiliul UE”, a declarat joi Rob Strayer, secretar adjunct la Departamentul de Stat.





De partea lor, oficialii UE au spus că statele membre au fost de acord cu concluziile privind 5G pentru a apăra interesele proprii ale regiunii, nu pentru a satisface puteri străine. Ei au adăugat că SUA și China n-au fost menționate în discuțiile care au condus la acord și că nici nu au existat controverse între statele membre. (Bloomberg)





Parteneriate de miliarde pentru mașini autonome și electrice. Societatea mixtă de 2,3 miliarde de dolari constituită de General Motors și LG Chem pentru producția de celule de baterii pentru mașini electrice este „mai mult decât o colaborare”, este o necesitate în industria auto în schimbare accelerată. Asocierea dintre cel mai mare producător american de automobile și gigantul sud-coreean al chimiei se adaugă la o listă în creștere, prin care companiile încearcă să împartă costurile monumentale ale mașinilor electrice și autonome.





Fabricanți ca GM cheltuie anual miliarde pe tehnologii noi în încercarea de a fi pe primul plan al unor afaceri de multe trilioane de dolari, despre care mulți cred că vor transforma transportul și vor contribui la reducerea globală a emisiilor de carbon. Dar în prezent nu sunt profitabile. Capitalul cheltuit doar pentru mașini electrice este aproximativ egal cu volumul uriaș alocat într-un an de toți producătorii de automobile la un loc pentru investiții și cercetare – dezvoltare, estimează analiștii domeniului.





Dacă unele din cele mai vizibile asocieri din acest an au fost între producătorii auto și companii tech, multe au fost și dintre producători care au decis să împartă costurile cu concurenți tradiționali.





Cel mai important anunț din acest an a fost fuziunea plănuită de Fiat Chrysler și grupul francez PSA, care va crea al patrulea cel mai mare fabricant din lume, cu o valoare în jur de 50 de miliarde de dolari.





Mari afaceri fără fuziuni (sume în dolari) au fost: Hyundai Motor și furnizorul de componente Aptiv pentru o societate mixtă de 4 miliarde pentru mașini autonome; Volkswagen cu 2,6 miliarde investiți într-o alianță globală cu Ford pentru startupul Argo AI pentru vehicule autonome; Amazon, Ford și alții au investit sute de milioane în startupul EV Rivian; Fabricanții germani Daimler și BMW au investit împreună peste un miliard în servicii de mobilitate.





Alte afaceri semnificative din acest an au inclus: Toyota Motor a achiziționat o participare de 4,9%, evaluată la peste 900 de milioane, la Suzuki; Ford a creat o societate mixtă de 275 de milioane cu Mahindra & Mahindra din Mumbai; Honda Motors și Hitachi au anunțat că vor își combina fabricile de componente pentru a crea un furnizor de 17 miliarde. În septembrie, Toyota a anunțat planuri de mărire a participației la Subaru de la 17% la peste 20%, extinzând parteneriatul pentru a investi mai eficient în noi tehnologii.





Șefii de la mai mulți producători, printre care GM și Ford, au spus că următoarea lor nouă generație de mașini electrice va fi profitabilă – o provocare cu care industria se confruntă de un deceniu. (CNBC)