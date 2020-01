Corporate News: Pe scena fascinantă a automobilelor britanice de lux, o marcă plânge, o marcă râde

Cu vânzări în scădere și costuri în creștere, marca favorită a lui James Bond anunță profituri între 130 și 140 de milioane de lire sterline în 2019 – aproape jumătate din cele 247 de milioane de anul trecut. Analiștii estimaseră profitul la 196 de milioane. După primele nouă luni, Aston Martin acumulase o pierdere înainte de taxe de 92 de milioane de lire.Producătorul invocă un declin de 7% al vânzărilor cu ridicata – mașinile vândute prin alți dealeri – până la 5.809, însoțit de o creștere a costurilor cu marketingul și o scădere a prețurilor medii de vânzare datorate unei orientări spre mașina sport cu două locuri Vantage, cea mai ieftină la 120.900 de lire.Russ Mould, director de investiții la brokerul bursier AJ Bell, afirmă:„Aston Martin este unul din cele mai mari insuccese bursiere din memoria curentă. Există concurență din plin între mașinile de lux și se pare că Aston Martin a rămas în urmă. De exemplu, Rolls- Royce Motor Cars tocmai a anunțat cele mai mari vânzări anuale din 116 ani de istorie. Poate că e timpul pentru un alt ocupant al scaunului șoferului la Aston Martin?”.Andy Palmer, șeful executiv de la Aston Martin, a descris 2019 ca fiind „un an foarte dezamăgitor”. El le-a spus analiștilor și investitorilor: „Condițiile comerciale dificile întâlnite în noiembrie au continuat și în perioada livrărilor de vârf din decembrie, rezultând în vânzări mai mici, costuri mai mari și marje modeste”. Aston Martin a fost nevoită să ofere reduceri mai mari de prețuri decât intenționa și să plătească bonusuri mai mari dealerilor ca să impulsioneze vânzările în decembrie.Aston Martin DBXCompania își pune speranțele în noul model DBX, pentru care a și obținut 1.800 de comenzi de la lansarea de la sfârșitul lui noiembrie. Speră că acest SUV de 158.000 de lire va fi atrăgător pentru femeile înstărite – aproape toți clienții actuali sunt bărbați. Livrările de DBX vor începe din aprilie. Palmer a spus că creșterea rapidă a comenzilor este „semnificativ mai bună decât la toate modelele anterioare”. Aston Martin va lansa și un Vantage Roadster decapotabil la primăvară.Firma a spus că se va împrumuta cu încă 100 de milioane de dolari în următoarele patru săptămâni, cu o dobândă usturătoare de 15%, peste cele 150 de milioane obținute la vânzarea de obligațiuni din septembrie. Ia în considerare și alte opțiuni de finanțare și continuă discuțiile cu investitori potențiali. Există informații că Lawrence Stroll, proprietarul miliardar al unei echipe de Formula 1, conduce un consorțiu care vrea să obțină un pachet de acțiuni la Aston Martin, care a dat faliment de șapte ori în istoria sa de 106 ani.Neil Wilson, analist-șef la platforma de tranzacționare Markets.com, a exprimat îngrijorări cu privire la povara de 875-885 de milioane de lire a datoriilor firmei. Împrumuturile adiționale sunt „o picătură de apă în ocean și Aston Martin trebuie în mod cert să facă rost de lichidități într-un fel. Piața obligațiunilor pare inabordabilă, dar și o atragere de capital pare dificilă. Atracția rațională spre privatizare pare irezistibilă.”Cu un record de vânzări, care au fost cu 25% mai mari decît în 2018, producătorul demonstrează că n-a fost atins de boala care bântuie în industria auto. A vândut 5.152 de mașini (față de 4.107 în anul precedent), cele mai multe din cei 116 ani de când Charles Rolls și Henry Royce au făcut echipă ca să creeze și vândă automobile.Rolls-Royce a raportat că vânzările au crescut în toată lumea – cu cererile cele mai mari în America de Nord, China și Europa. Dar a fost „o creștere semnificativă” a vânzărilor și în Regatul Unit – sugerând că Brexitul nu a erodat încrederea prosperilor clienți ai lui Rolls-Royce.Rolly Royce CullinanCompania a afișat și rezultate-record ale vânzărilor din Rusia, Singapore, Japonia, Australia, Qatar și Coreea de Sud, un semnal că există destui clienți înstăriți pe tot globul, fericiți să dea sute de mii de lire pe o mașină.Phantom, care costă până la 363.000 de lire, rămâne produsul-fanion al companiei. Dar și noul SUV, Cullinan (costă „doar” 264.000) se vinde bine. Firma a anunțat că „în primul an de disponibilitate, Cullinan a depășit și cele mai optimiste așteptări stârnite de succesul avut la lansare. Cel mai reprezentativ SUV de ultra-lux din lume a devenit modelul Rolls- Royce cu cele mai rapide vânzări din istorie”.Numere impresionante, într-o vreme în care piața globală de automobile este sub presiune. Luni s-a anunțat că vânzările de mașini din UK au scăzut cu 2,4% în 2019, industria dând vina pe scandalul emisiilor diesel și pe încrederea redusă a clienților.Rolls-Royce, care este deținută de BMW, a creat 50 de noi locuri de muncă în 2019 și a înrolat și un număr-record de ucenici.