​Corporate News: Peste o mie de companii financiare din UE vor deschide birouri în Regatul Unit după Brexit

Ca prim pas, companiile (care în prezent își puteau servi clienții din UK direct de la sediile de bază) au aplicat pentru permisul temporar de a opera în Marea Britanie după 31 ianuarie, data când UK va părăsi blocul comunitar, informează compania de consultanță Bovill citând date obținute de la Financial Conduct Authority a Regatului Unit.„Aceste date evidențiază limpede că multe firme văd în UK principalul centru de servicii financiare al Europei”, spune Michael Johnson, consultant la Bovill. Peste 300 de firme din Marea Britanie au deschis centre în UE pentru a continua să servească clienți din UE după Brexit, conform unui studiu efectuat de New Financial, un think-tank.Consultanți de la EY au informat că mari firme din UK au implementat planuri care le permit să opereze în UK după Brexit. Și-au menținut estimările că vor fi relocate pe continent peste 7.000 de slujbe din UK și alte 2.400 vor fi create la noile centre din UE. Firmele urmăresc acum cu atenție negocierile privind viitoarele relații dintre UK și UE.Ministrul britanic de finanțe Sajid Navid a spus sâmbătă pentru Financial Times că viitorul acces în UE va fi în cadrul sistemului de „echivalență” al blocului, o formă de bază și neuniformă de acces utilizată de Statele Unite, Singapore și Japonia. „Pentru mulți, echivalența va produce mult-necesara siguranță, dar este un cadru complex cu peste 40 de prevederi care nu este garantat pe termen lung și înseamnă lucruri diferite pentru firme diferite”, a spus Omar Ali, șeful serviciilor financiare al EY din UK.Bovill a informat că 228 de firme irlandeze au aplicat pentru permisiunea temporară de a servi clienți din UK până vor obține autorizația finală de a deschide centre de operații în Regat. „În termeni practici, aceasta înseamnă că firme europene vor cumpăra spații de birouri, vor angaja personal și consilieri juridici și profesionali în UK”, consideră Bovill, care afirmă că firme din Franța, Cipru și Germania au aplicat pentru 170, 165 și respectiv 149 de permise temporare.EY consideră că băncile trebuie acum să decidă dacă a avea filiale multiple în zona euro și în Regatul Unit are sens economic și strategic sau dacă unele ar trebui închise. (Reuters)