​Corporate News: Toyota a investit 394 milioane de dolari în Joby Aviation, startup de taxiuri zburătoare. Și alți „mari” ai automobilului privesc spre ceruri

Cele două companii afirmă că vor lucra împreună, Joby punând la bătaie toate cunoștințele sale despre vehicule integral electrice cu decolare și aterizare verticală (all-electric take-off and landing – eVTOL), iar Toyota oferind experiența sa în producție, calitate și control al costurilor pentru dezvoltarea viitoarei aeronave Joby, anunță Endgadget.com „Transportul aerian a fost întotdeauna un obiectiv pe termen lung pentru Toyota, iar în vreme ce vom continua să lucrăm în industria automobilului, această înțelegere ne va întoarce privirea și către cer”, a declarat într-un comunicat de presă Akio Toyoda, președinte și CEO la Toyota Motor Corporation. Conform înțelegerii, Shigeki Tomoyama, vicepreședinte executiv la Toyota Motor Corporation, va intra în consiliul director de la Joby.Investiția Toyota a făcut parte din runda de finanțare Serie C, în care Joby a colectat 590 de milioane. Printre ceilalți investitori se numără Intel Capital, JetBlue Technology Ventures și Toyota AI Ventures.Toyota nu este singurul producător de automobile care privește spre cer. Hyundai lucrează la un concept de taxi zburător cu Uber și a angajat un inginer de la NASA care să conducă divizia de „mașini zburătoare”. Geely (grupul chinez care produce mașinile Volvo și Lotus) și Daimler au investit împreună în Volocopter, iar Rolls-Royce are propriul său concept de eVTOL.Aeronava Joby este un eVTOL pilotat cu cinci locuri, cu o viteză maximă de 200 de mile pe oră (320 km/h) și o autonomie de 150 de mile (240 km) la o singură cursă. Conform spuselor companiei, este de 100 de ori mai puțin zgomotos decât o aeronavă convențională și „aproape silențios” când zboară. Detalii suplimentare despre aeronava-prototip și planurile de producție vor fi anunțate mai târziu, au declarat Joby și Toyota.