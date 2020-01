​Corporate News: Nestlé cheltuiește miliarde ca să creeze o piață pentru reciclarea materialelor plastice

Cea mai mare companie alimentară din lume afirmă că va plăti peste prețurile pieței pentru materialele reciclate în strategia sa de a atenua penuria de plastic reutilizabil pentru ambalaje de alimente, prin atragerea de noi furnizori în acest domeniu. Aceasta ar trebui s-o ajute să-și atingă scopul de a diminua consumul de materiale plastice noi la o treime până în 2025.„Producția de plastic reciclat adecvat pentru alimente este o provocare imensă pentru industria noastră”, a declarat Mark Schneider, șeful executiv de la Nestlé. „Pe lângă reducerea utilizării plasticului și colectarea deșeurilor, mai vrem și să închidem bucla și să facem plasticul reciclabil la infinit”.Sander Defruyt, expertul în plastice de la Ellen MacArthur Foundation, a spus pentru CNN Business că producătorii de alimente au o problemă mai mare decât celelalte firme de bunuri de consum când este vorba de înlocuirea ambalajelor din plastic. Aceasta îi împinge uneori să aleagă obiective mai puțin ambițioase în domeniu. Fundația Ellen MacArthur este o organizație caritabilă britanică dedicată consolidării „economiei circulare”. Îi are printre parteneri pe Unilever și H&M Group.Ceea ce speră Nestlé este să creeze o astfel de economie pentru plasticul pentru alimente încât materialul să nu mai devină niciodată deșeu. Defruyt spune că strategia ar putea stimula o piață care se menține cu mari dificultăți.Nestlé a mai anunțat și crearea unui fond de risc de 260 de milioane de dolari pentru investiții în startup-uri care se dedică ambalajelor durabile. Cheltuielile în asemenea inițiative ar putea ajunge la 2,1 miliarde de dolari, a spus compania.„Este încurajator că Nestlé s-a angajat în sfârșit să-și reducă dependența de materiale plastice noi”, a declarat Matthias Wütthrich, activist senior la Greenpeace Switzerland. „Dacă Nestlé vrea să înceteze să polueze planeta, trebuie să termine cu dependența de plastic”, a adăugat el, încurajând compania să „elimine cu totul ambalajele de unică folosință”.Nestlé este unul din cei mai mari poluatori cu plastic din lume, conform lui Break Free From Plastic, un grup de lobby global printre ai cărui membri sunt Greenpeace și The Sierra Club. În octombrie, grupul le-a indicat pe Nestlé, Coca-Cola și PepsiCo drept companiile cele mai poluatoare pentru al doilea an la rând. Consumul total de plastic pentru ambalaje al lui Nestlé în 2018 a fost de 1,7 milioane de tone, conform website-ului companiei. Defruyt spune că numai 2% din ambalajele din plastic de la Nestlé sunt din material reciclat. Divizia de apă îmbuteliată, Nestlé Waters, este cea mai mare din lume, producând mărci ca San Pellegrino, Buxton și Poland Springs în 87 de fabrici din întreaga lume. ( CNN Business