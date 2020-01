Premieră în industria auto: Tesla devine prima companie de profil evaluată la 100 de miliarde de dolari

Tesla in spatiu

Depășirea unui nou nivel record pentru valoarea de piață a companiei americane, ce produce vehicule electrice, vine pe fondul unui raliu fulminant ce a demarat în octombrie după anunțul obținerii unui profit în trimestrul al treilea din 2019, raliu susținut de veștile pozitive privind producția la uzina sa din China, singura din afara Statelor Unite. Cel mai recent, raliul a fost impulsionat la începutul anului de vestea că Tesla și-a atins ținta anuală de livrări pentru 2019, luând prin surprindere investitorii de pe Wall Street.Acțiunile costructorului înființat de Elon Musk în 2003 creșteau miercuri, la bursa de la Wall Street, cu 44,11 dolari, sau 8,06%, la 591.31 de dolari/titlu, preț ce-i oferă companiei o evaluare de aproape 107 miliarde de dolari. Acțiunile companiei au marcat o creștere a cotației mai mult decât dublă în ultimele trei luni.Depășirea pragului de 100 de miliarde vine la mai puțin de o lună de când prețul unei acțiuni Tesla a depășit 420 de dolari, nivel la care directorul Elon Musk a anunțat că va delista compania. La mijlocul anului 2018, când acțiunile Tesla se tranzacționau la circa 330 de dolari, Musk a anunțat că are „finanțare asigurată” pentru a delista compania. Directorul Tesla a renunțat ulterior la planurile lui în urma presiunii investitorilor.Dacă Tesla rămâne peste pragul de 100 de miliarde pentru o durată de șase luni, Musk are dreptul să ceară plata unei prime tranșe dintr-un pachet de bonus, primă tranșă în valoare de 346 milioane dolari.Tesla este așteptată să publice rezultatele financiare pentru trimestrul al patrulea în data de 29 ianuarie, după închiderea piețelor de la Wall Street. Analiștii se așteaptă în general la rezultate pozitive.Capitalizarea de piață actuală a Tesla depășește cu circa 26 miliarde de dolari valoarea maximă a pieței pe care a atins-o compania Ford în 1999, aproximativ 81 de miliarde de dolari, potrivit Dow Jones Market Data.Cea mai mare companie din SUA din prezent este Apple, în valoare de peste 1.300 de miliarde de dolari.Trebuie ținut cont însă de faptul că valorile nu sunt actualizate cu inflația, iar în al doilea rând valoarea de piață trebuie ponderată cu valoarea datoriilor pe care companiile le-au avut la un moment dat sau altul. Indiferent de aceste aspecte, evoluția companiei lui Elon Musk este impresionantă. Antreprenorul a construit o companie auto de la zero în acest secol care acum valorează mai mult decât oricare dintre producătorii auto din Detroit.