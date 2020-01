​Corporate News: Marile lanțuri hoteliere renunță pe rând la cosmeticele în ambalaje mici, „de călătorie”

Cosmeticele în ambalaje mici vor fi înlocuite fie cu dozatoare de perete, fie cu flacoane mari din sticlă până la sfârșitul anului. Lanțul va înlocui și o serie de articole obișnuite pentru hoteluri fabricate din plastic, printre care cardurile de acces, sacii pentru lenjerie și paharele cu unele din „alternative relevante”, schimbare care va avea loc în toate hotelurile în 2022.Hotelurile Accor utilizează anual peste 200 de milioane de articole din plastic de unică folosință. Compania a anunțat într-un comunicat de presă că schimbările fac parte dintr- un efort care se concentrează pe „reducerea impactului asupra mediului prin combaterea poluării cu plastic a oceanelor lumii și a altor habitate naturale”.Peste 2.000 de hoteluri Ibis, brandul „buget” al lui Accor, a și înlocuit cosmeticele „de călătorie” cu dozatoare de săpun. Și aproape toate hotelurile Accor au eliminat paiele și amestecătoarele din plastic. Cele care n-au făcut-o încă, majoritatea din China, se vor alinia până la sfârșitul lui martie 2020.Accor se alătură unei liste în creștere de lanțuri hoteliere care fac schimbări în beneficiul mediului. Companiile se confruntă cu acuzații referitoare la schimbarea climei, iar clienții cer tot mai mult produse și servicii prietenoase cu mediul.Anul trecut, Marriott a anunțat că va elimina cosmeticele personale dintr-un milion de camere de oaspeți începând din decembrie 2020. Lanțul, care deține și Riz Calton și W Hotels, spune că va reduce deșeurile din plastic cu 30% anual.IHG, care deține Kimpton Hotels și Crowne Plaza, este în proces de înlocuire a cosmeticelor personale cu unele de dimensiuni mari în 843.000 de camere. Tranziția se va încheia în decembrie 2021.Hilton, care are peste 950.000 de camere pretutindeni, face și ea tranziția de la cosmeticele de uz personal la unele mari până anul viitor. Lanțul hotelier a anunțat că are și alte inițiative pentru mediu, ca participarea la „Clean the World Soap Program” și creșterea eficienței enrgetice.Oaspeții lanțului global Hyatt, cu 900 de hoteluri și 220.000 de camere vor găsi cosmetice de dimensiuni mari din iunie 2020. Compania deține peste 20 de branduri, printre care Park Hyatt, Thompson Hotels și Andaz. ( CNN Business