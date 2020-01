Bruxelles nu închide uşa Huawei

Noul comisar european pentru piaţa internă, francezul Thierry Breton, a confirmat miercuri că Huawei nu va fi exclus de pe piaţa europeană a 5G. Este şi alegerea făcută de Londra, spre deosebire de ce cere Washingtonul, potrivit Le Temps, citat de Rador.







"Toţi actorii sunt bine veniţi în Europa, dar vor fi reguli foarte stricte, exigente" de îndeplinit. Acest mesaj este cel al comisarului european pentru piaţa internă, Thierry Breton, de la prezentarea, miercuri, la Bruxelles, a unui "pachet de instrumente" europene privind securitatea cibernetică şi riscurile legate de 5G. Fără excludere de principiu deci, dar va fi sarcina celor (de acum) 27 de ţări din Uniunea Europeană (UE) să facă o evaluare exactă a riscurilor cu care s-ar confrunta lucrând cu cutare sau cutare companie şi numai pe această bază vor trebui să facă alegerea.





O comunicare pe care Huawei a apreciat-o în mod deosebit, deoarece ea îi va permite să "participe" la dezvoltarea 5G în UE, a reacţionat rapid grupul printr-un comunicat.



"Antene inteligente"



În vreme ce primele reţele 5G vor fi disponibile în 138 de oraşe din UE la sfârşitul acestui an 2020, angoasele europene se referă mai ales la faza următoare: cea care, până în 2023 sau 2024, va consta în acoperirea unor sectoare întregi ale economiei cu "antene inteligente" diseminate peste tot pe teritoriul european şi care vor trebui protejate.



Pentru această a doua fază, cea care va permite de exemplu, să echipezi şi să legi între ele spitale, şcoli, administraţii locale sau infrastructuri de transport, riscurile sunt cele mai flagrante, de natură tehnică sau strategică, cu afectarea posibilă a suveranităţii statelor, a explicat Thierry Breton, fost conducător al grupului tehnologic francez Atos.





Să găseşti un echilibru subtil



Şi astăzi, fără s-o spună deschis, UE se uită reticent spre compania chineză bănuită de preşedintele american, Donald Trump, de a-şi folosi echipamentele pentru spionaj. "Nu suntem naivi, ştim perfect ce se întâmplă", a spus comisarul francez care a amintit că în "China, ca şi în Statele Unite", legislaţia obligă actorii privaţi să furnizeze date personale guvernului.



Cei 27 trebuie deci să găsească un echilibru subtil: să nu fie depăşiţi de revoluţia 5G, o piaţă mondială cu venituri evaluate la 225 de miliarde de dolari în 2025, şi să-şi apere interesele.



Huawei, de neocolit?



Dar deocamdată, e greu să te descurci fără Huawei, numărul 1 în domeniu, doar dacă nu ai şi campioni europeni în stare să construiască aceste reţele. Într-un fel, cu aceasta constatare de neputinţă a refuzat Germania, ca şi alţii, să nu admită compania chineză.



"Europa nu este în întârziere" şi suveranitatea digitală a UE este posibilă cu companii europene, de altfel mai numeroase decât cele chineze sau americane care "depun brevete de 5G, cel puţin 55% din aceste brevete sunt europene", a pledat francezul.



Lista cu criterii de bifat



Pentru a se feri de riscurile care ar putea apărea, cei 27 vor fi deci invitaţi să bifeze mai multe criterii atunci când vor face contracte de 5G. Vor trebui, în afara evaluării riguroase a profilului actorilor catalogaţi de mare risc, să se asigure că nu depind de un singur furnizor, să-şi diversifice companiile furnizoare de echipamente şi să păstreze în acest lanţ o puternică prezenţă de actori europeni.



Va trebui de asemenea să urmărească eventualele subvenţii publice ale companiilor străine şi să verifice să nu existe încălcări ale concurenţei. După cum vor fi de asemenea obligaţi să publice regulat un inventar al dezvoltării 5G şi vor fi incitaţi să susţină grupurile europene din domeniu. Şi va trebui să facă primele rapoarte către Comisie în aprilie 2020.



Nu mai mult de 35% cotă de piaţă



Până atunci, la Huawei vor trebui să facă mai întâi apel, ca Regatul Unit, care a anunţat clar marţi că va lucra cu acest furnizor. Londra s-a conformat deja uneia din precondiţii: cota de piaţă a Huawei în 5G nu va putea depăşi 35% şi guvernul va evita să facă apel la compania chineză în zonele geografice cele mai sensibile.



Germania sau Franţa nu au dat încă indicii deosebite în afara unei poziţii de deschidere controlată faţă de Huawei. În Franţa, prim-ministrul va trebui să facă o listă cu companiile furnizoare de echipamente autorizate, aşa cum a decis guvernul anul trecut.



Verde (discret) pentru Huawei în Elveţia



În Elveţia, compania chineză nu are nicio interdicţie sau restricţie în activităţile sale. În aprilie 2019, potrivit "Tages-Anzeiger", Serviciul de informaţii al Confederaţiei (SRC) nu dispunea de nicio dovadă că societatea chineză ar face activităţi de spionaj. Confederaţia a lăsat deci Sunrise şi Swisscom să lucreze liber cu Huawei.



Reamintim că grupul chinez furnizează pentru Sunrise echipamentul pentru reţeaua mobilă (5G), şi furnizează pentru Swisscom elemente pentru reţeaua sa fixă. Ca şi Salt, Swisscom şi Sunrise vând de altfel telefoane ale mărcii chinezeşti.





Se pare că Confederaţia nu va lua public poziţie pe această temă. Contactat miercuri de "Le Temps", SRC arată într-adevăr că "evaluările Serviciului de informaţii al Confederaţiei privind această problematică (inclusiv informaţiile prelucrate în cadrul cooperării SRC cu reţeaua Melani) nu sunt publice, dar sunt integrate în rapoartele destinate Consiliului federal şi autorităţilor interesate de problemă", potrivit Le Temps, citat de Rador.