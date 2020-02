Directorul CFR Călători: Suplimentarea locurilor în trenuri va fi generalizată, dorim încasări mai mari

CFR Călători va generaliza suplimentarea locurilor disponibile în trenuri începută acum două săptămâni și va aplica acest sistem săptămână de săptămână pentru a majora încasările companiei, anunță duminică Dan Costescu, noul director al CFR Călători, potrivit Mediafax,





"Generalizăm suplimentarea începută acum două săptămâni pe Valea Prahovei, continuată în Moldova și apoi în toate zonele din țară, aglomerate la sfârșit de săptămână. Ceea ce la început părea o excepție fericită, rezultată din ideile și entuziasmul echipelor noastre de specialiști din toată țara, se transformă rapid în sistem. Un sistem care se va aplica săptămână de săptămână pentru a scoate maximum din parcul modest pe care îl avem în acest moment, urmărind două obiective simple: cât mai mulți călători mulțumiți transportați și încasări mai mari pentru companie", spune Costescu.





Decizia vine în condițiile în care CFR Călători are peste 2.300 de vagoane, din care sub 1.000 sunt active în general, iar în 2019 compania de stat a înregistrat o pierdere de 354 de milioane de lei, la venituri de circa 2,2 miliarde de lei și cheltuieli de aproximativ 2,6 miliarde de lei.





Compania a suplimentat și în acest sfârșit de săptămână locurile disponibile în anumite trenuri pentru adaptarea capacității la cerințele în creștere de trafic și pentru a îmbunătăți condițiile la bordul vagoanelor.





Pentru ziua de duminică, CFR Călători a introdus 260 de vagoane la trenurile pentru care s-a constatat o cerere foarte mare, arată compania.





Spre exemplu, trenul IR 12538 pleacă duminică din Cluj Napoca spre București Nord cu 482 de locuri față de 190 într-o zi obișnuită. Trenul IR 1732, Galați – Brașov are duminică mai multe vagoane și 120 de locuri în plus, iar IR 1752 pe relația Suceava – București Nord are capacitatea dublată, ajungând la 780 de locuri.





CFR Călători mai anunță că va suplimenta în fiecare zi componența garniturilor, în funcție de cerere, și în funcție de parcul de material rulant pe care compania îl are deocamdată la dispoziție.





Dan Costescu l-a înlocuit, prin decizia Consiliului de Administrație, pe fostul director Valentin Dorobanțu la mijlocul lunii ianuarie. Costescu a fost ministru al Transporturilor în perioada 2015 –2016 sub guvernarea Cioloș și a devenit recent Preşedintele Consiliului de Administraţie al CFR SA.