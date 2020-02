Hipermarketurile Real din Germania, la un pas de vânzare. Zeci de magazine vor fi închise, mii de angajați concediați

Corespondență din Germania

Odiseea vânzării

Un model depășit

Cu toate acestea, Bruxelles-ul a stabilit termenul-limită pentru aprobare pană în 10 martie, astfel încât vanzările să poată continua ceva mai mult.Drama economică care înconjoară preluarea lanțului de supermarketuri Real pare să se apropie de final. Au existat speculații de multă vreme, acum este oficial: vânzarea către consorțiul investitorilor SCP și X-Bricks este aproape decisă. Dacă se rămane la actualul cumpărător, Real stă sub amenințarea „tranșării”.Grupul de investitori SCP din Londra vrea să cumpere Real de la compania-mamă Metro și a înregistrat oficial acordul de cumpărare la Comisia UE, după cum a anunțat marți, 4 februarie. Comisia UE trebuie să aprobe acum vânzarea, dar această este doar o chestiune de formă, scrie publicația citată. Un purtător de cuvânt al Metro a confirmat acest lucru, potrivit portalului de știri „Focus Online”: „Discuțiile dintre Metro și Grupul SCP sunt foarte avansate”.Anterior, o vânzare către ofertantul preferat Redos a eșuat, în decembrie anul trecut, deși a fost deja aprobată de Comisia UE. Edeka înregistrase deja preluarea a 87 de sucursale ale Real, la Oficiul Federal de Cartel în toamna anului trecut, iar Tegut dorea să preia șapte magazine. După ce Metro și Redos au întrerupt negocierile, Edeka și-a retras oferta de cumpărare.Consorțiul pentru investitori SCP, care este susținut de familia miliardarului rus Yevtushenko și investitorii imobiliari de la X-Bricks, vor să preia toate cele 276 de magazine Real, cu aproximativ 34.000 de angajați. Însă potrivit „Berliner Morgenpost”, probabil că lanțul de supermarketuri va fi „zdrobit” ulterior. 40 de sucursale care merg foarte prost ar urma să fie închise complet și maximum 50 vor rămane sub numele Real.Circa 200 de magazine urmează să fie revândute, lucru pentru care au arătat interes Kaufland, Edeka și Tegut. Kaufland are cel mai mare interes de cumpărare: 100 de sucursale Real ar urma să meargă la acest concurent, deoarece conceptul celor două mari supermarketuri este foarte similar.Ce se va întâmpla cu celelalte 200 de sucursale și dacă angajații își pot păstra locurile de muncă este neclar, în viitorul apropiat. În orice caz, Consiliul de administrație al Real este îngrijorat de faptul că multe locuri de muncă vor fi tăiate. Werner Klockhaus, președintele sindicatului din firmă, a declarat recent pentru „Süddeutsche Zeitung”, că se așteaptă pierderea a 10.000 de locuri de muncă. Șeful concernului Metro, Olaf Koch, a respins inițial această cifră.Real a fost pentru Metro o povară, de ceva vreme. În consecință, Metro a căutat un cumpărător încă din septembrie 2018, dându-și seama că magazinele alimentare pe sistem en-gros aparțin unui model învechit în Germania și nu numai.Vanzările de la Real au scăzut din nou la sfârșitul anului 2019, cu 1,6 %, pană la 6,9 miliarde de euro. În urmă cu zece ani, Real avea vanzări de cca 8,8 miliarde de euro în Germania. Real-ul a ajuns anul trecut să împovăreze grupul de firme Metro cu o pierdere operațională de 154 milioane euro.Experții avertizează de o vreme că modelul de afaceri al piețelor angrosiste, cum este Real, e greu sustenabil. Magazinele cu suprafețe mari și ofertă uriașă nu mai sunt profitabile și pierd din ce în ce mai multe cote de piață. Investiția în noile tehnologii și redefinirea sucursalelor ar putea salva, în viitor, activitatea distribuitorilor angro.Rainer Münch, expert în comerț la Oliver Wyman, a declarat pentru „Handelsblatt”: „Ceea ce a fost succesul angrosiștilor este acum oferit și de supermarketuri: o gamă largă de mărfuri proaspete și promoții interesante ca preț”. „Acesta este motivul pentru care operatorii mari din zona comerțului alimentar au pierdut cote de piață, în fața operatorilor de supermarket-uri precum Rewe și Edeka, dar și unor discounteri precum Aldi și Lidl”, a explicat Münch.Faptul că modelul de afaceri al hipermarketurilor este sub presiune se reflectă până sus, la liderii pieței, cum este Kaufland. Potrivit Handelsblatt, acesta a crescut cu doar 1,2 la sută anul trecut, în timp ce vanzările Rewe au crescut cu nouă procente în 2019.Consultanții prognozează că numărul hipermarketurilor din Germania va scădea cu cincisprezece la sută pană în 2025, de la actualele 1.300, la 1.100. Metro a confirmat deja în negocierile de vanzări, că va închide 40 de magazine Real.Metro a deschis în martie 2006 primul hipermarket Real din România, la Timișoara, ajungând în 2010 la peste douăzeci de locații. Investițiile realizate în România au fost de 550 de milioane euro. În 2012 a fost închis un magazin, iar 20 din cele 24 au fost vândute către Auchan. Din cele patru hipermarketuri rămase, două au fost cumpărate de Jumbo și două continuă să funcționeze la Arad și Oradea, din 2017, sub acționariat român.