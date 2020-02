Whatsapp Messenger a ajuns la 2 miliarde de utilizatori

Serviciul de mesagerie WhatsApp, deţinut de Facebook, a ajuns la 2 miliarde de utilizatori în întreaga lume, a anunţat compania într-o postare pe blog, potrivit Mediafax.Numărul utilizatorilor WhatsApp a crescut de la 1,5 miliarde în 2018 şi 1 miliard de utilizatori în 2016, în prezent serviciul de mesagerie având 2 miliarde de utilizatori.Numărul este comparabil şi cu cele 2,5 miliarde de utilizatori ai Facebook, potrivit The Wall Street Journal, şi cu 1 miliard de utilizatori ai Instagram (în iunie 2018).WhatsApp a utilizat momentul pentru a reitera importanţa criptării mesajelor, o practică care este supusă unor presiuni din ce în ce mai mari din partea autorităţilor din întreaga lume.Guvernele susţin că imposibilitatea de a citi mesajele oamenilor îngreunează descoperirea teroriştilor, a celor care expolatează copiii şi a altor crime.CEO-ul WhatsApp, Will Cathcart, spune că firma nu are în plan să dezactiveze criptarea serviciilor sale, dar a adăugat că WhatsApp va furniza metadate într-o eventuală investigaţie. Cathcart a declarat pentru WSJ că WhatsApp lucrează pentru ca serviciul să fie interoperabil cu mesageria Facebook.Cu toate acestea, Cathcart a recunoscut că această integrare poate avea limitele sale, pentru că unele funcţii care sunt prezente pe un serviciu de mesagerie precum Messenger nu se vor regăsi în WhatsApp