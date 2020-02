EuCham clasifică Estonia drept cea mai bună ţară pentru afaceri din Europa emergentă

Conform ultimei ediţii a celor mai bune ţări europene pentru afaceri (BECB), publicată de Camera Europeană (EuCham), un ONG care reprezintă companii naţionale şi internaţionale, Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda şi Elveţia sunt primele cinci ţări din Europa pentru afaceri.Estonia a fost clasată pe primul loc în regiunea Europei emergente, depășind țări ca Irlanda, Belgia, Luxemburg şi Franţa, cu 77,3 puncte (pe o scară de la 1 la 100). Ţara baltică este a 11-a cea mai prietenoasă de pe continent față de mediul de afaceri, cu un scor ceva mai mare decât în 2019.După ce a urcat pe două locuri şi are acum un scor de 70,80, Lituania, pe locul 16, a ajuns pe locul doi în regiune, o performanţă mai mare decât Spania.Georgia, care este, potrivit Băncii Mondiale, ţara din regiune cea mai lejeră pentru afaceri, s-a clasat pe locul trei în Europa emergentă şi pe locul 18 în indexul continental, cu 69,85 puncte.Pe locul patru în regiune, Slovenia a urcat pe două locuri şi acum se află pe locul 20, cu 68,25 puncte, urmată de Letonia, care a căzut două locuri şi acum are 68,15 de puncte.Top 10 al regiunii include, de asemenea, Polonia (22 în Europa, cu un scor de 67,2), Republica Cehă (23; 66,15), care înregistrează un scor mai mare decât Cipru şi Italia, Slovacia (26; 62,8), Croaţia (27; 60,3) şi Belarus, acesta din urmă coborând două locuri, fiind acum pe locul 29, cu un scor de 59,65.Acestea sunt urmate de Muntenegru (30; 59,4), Ungaria (31; 58,7), România (32; 58,65), Armenia (cea mai mare îmbunătăţire de pe continent, până la locul 33, cu un scor de 58,25), Macedonia de Nord (36; 57,85), Bulgaria, cu cea mai slabă performanţă din UE (37; 57,5), Serbia (38; 57,35), Kosovo (40; 54,6), Azerbaidjan (41; 53,35) şi Moldova (42; 53,2).Cu scoruri mai mici decât Rusia, în partea de jos a clasamentului european se află Albania (44; 51,35), Bosnia şi Herţegovina (45; 50,7) şi Ucraina (46; 50,10).Clasamentul organizaţiei se bazează pe media a doi indicatori internaţionali: Punctul Ease of Doing Business al Băncii Mondiale, în care Georgia, Lituania, Macedonia de Nord, Estonia şi Letonia sunt cele mai performante din regiune, și Indicele de percepție a corupției al Transparency International.În Europa emergentă, acest din urmă clasament este condus de Estonia, Lituania, Slovenia, Polonia şi Georgia.