VIDEO Primele imagini cu noua aeronavă ATR 72-600 a Tarom. Avionul, prezentat într-un clip video live din Toulouse de către pilotul Simona Păun

TAROM a semnat la finele anului trecut un contract de leasing operațional pe o perioadă de 10 ani pentru 9 avioane noi de tipul ATR 72-600. Compania nu a făcut publică și suma pe care a fost semnat contractul, dar ministrul Transporturilor Lucian Bode anunțase că Tarom a plătit o taxă de rezervare pentru aeronave de 900.000 de euro.Noile avioane ATR 72-600 urmează să intre în flota Tarom pe parcursul anului 2020 și vor vor fi folosite pentru zboruri regionale, interne și externe, înlocuind vechile ATR-urile pe care compania le deține în prezent.De la Toulouse, pilotul Tarom de ATR-uri Simona Păun a prezentat într-un video live pe pagina de facebook a companiei , primul avion care este gata de a intra în flotă. Avionul, vopsit cu un design nou, are numărul de înregistrare YR-ATJ.Potrivit Simonei Păun, avionul ATR 72-600 are un consum de combustibil cu 42% mai redus decât alte modele jet, dar și emisii reduse cu 40% față de alte modele de avioane de tip regional. Potrivit pilotului, modelul este cel mai eficient pentru distanțe scurte / curse scurt curier.TAROM are în prezent în flotă:- 7 aeronave ATR 42, care au o vechime medie de 19 ani, o configurație de 48 de locuri, dintre care 6 sunt la clasa business.- 2 aeronave ATR 72, cu o vechime medie de 10 ani și o configurație de 68 de locuri.