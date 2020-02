​VIDEO FOTO Tarom și-a prezentat noua aeronavă ATR 72-600 pentru curse interne și regionale, prima din cele nouă care vor intra în flotă în acest an

„Acest model de avion european este capabil să aterizeze cu mijloace de bord independente şi de mare precizie în condiţii de vizibilitate redusă (LPV-200). Aeronava prezintă o capacitate de transport crescută faţă de aeronavele ATR existente în flota TAROM , poate transporta până la 72 de pasageri, pe o distanță maximă de aproximativ 1500 km şi este menit să deservească piaţa internă şi regională”, transmite Tarom.





















„Compania TAROM deţine o experiență semnificativă în operarea acestui tip de avion, ceea ce înseamnă că mentenanţa poate fi asigurată de către personalul Direcției Tehnice din cadrul companiei, iar pregătirea echipajelor de zbor și a personalului tehnic se va face cu costuri minime, suportate de către fabricant”, explică Tarom.Potrivit pilotului Tarom Simona Păun, avionul ATR 72-600 are un consum de combustibil cu 42% mai redus decât alte modele jet, dar și emisii reduse cu 40% față de alte modele de avioane de tip regional. Potrivit pilotului, modelul este cel mai eficient pentru distanțe scurte/curse scurt curier.Aeronavele sunt achiziţionate în leasing operational, pe o perioadă de 10 ani, vor fi folosite pentru zboruri regionale (interne și externe) și vor înlocui ATR-urile pe care compania le are în prezent în flotă.TAROM are în prezent în flotă:- 7 aeronave ATR 42, care au o vechime medie de 19 ani, o configurație de 48 de locuri, dintre care 6 sunt la clasa business.- 2 aeronave ATR 72, cu o vechime medie de 10 ani și o configurație de 68 de locuri.