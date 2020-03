Coronavirus- Unele companii amână sau anulează conferințe/ "Pe primul loc sănătatea și siguranța participanților"

Ce conferințe au fost amânate sau anulate și cum au fost făcute anunțurile



Electrica: Având în vedere măsurile adoptate, în ultimele 24 de ore, de autoritățile române în ceea ce privește organizarea evenimentelor, vă informam că am luat decizia de a anula conferința de presă programată pentru marți, 10 martie, ora 10.00, la Hotelul Marshal Garden din București.







Huawei: În urma ultimelor anunțuri legate de situația la nivel național, evenimentul HUAWEI de pe 18 martie a fost amânat. Revenim cu mai multe informații despre data exactă când va fi reprogramat evenimentul și detalii suplimentare în ceea ce privește conferința.



Ne pare rău să te informăm că am decis anularea evenimentului Samsung Galaxy de miercuri, 11 martie, ora 19:30. Decizia a fost luată din rațiuni de siguranță a participanților; Samsung România va prioritiza întotdeauna sănătatea și siguranța clienților, partenerilor și angajaților săi. Ne-am fi dorit să îți putem prezenta ultimele noutăți din familia Samsung Galaxy într-un cadru oficial, însă, în contextul îngrijorărilor la nivel global și local din ultimele zile, am luat decizia dificilă de a anula evenimentul devenit tradițional și să îți oferim alte contexte pentru a experimenta ultimele noastre produse.Club Feroviar a pus și va pune întotdeauna pe primul loc sănătatea și siguranța participanților și a părților implicate în organizarea evenimentelor sale, de aceea am luat decizia de a amâna evenimentul, Conferința Club Feroviar - Infrastructura, care ar fi trebuit să se desfășoare în perioada 11 – 12 martie la Galați. (...) Organizarea Conferintei Club Feroviar - Infrastructura implica, direct sau indirect, un număr foarte mare de oameni, ceea ce contravine cu decizia recentă luată de autorități cu privire la organizarea evenimentelor cu număr ridicat de participanți în perioada 8 – 31 martie. Având în vedere aceste circumstanțe extreme, amânăm evenimentul pentru perioada 3 – 4 iunie la Galați.