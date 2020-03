Foxconn, cel mai mare producător mondial de electronice, anunță reluarea producției în China la un nivel neașteptat de mare

Foxconn, cel mai mare producător de electronice din lume, are cea mai mare producție în China, unde se află mulți dintre furnizorii săi, și pe cale de consecință a fost grav afectat de scăderea comenzilor ca efect al coronavirusului.Compania cu sediul în Taiwan, care asamblează telefoanele de tip iPhone ale companiei Apple, a suferit în luna februarie cea mai gravă scădere a veniturilor din ultimii șapte ani înregistrată în decursul unei singure luni, în contextul în care epidemia a făcut ravagii din acest punct de vedere.Gou a transmis jurnaliștilor în Taipei că ritmul de reluare a activității la fabricile Foxconn din China „ne-a depășit așteptările și imaginația” și că livrările la fabricile sale de acolo și din Vietnam au revenit la normal.Gou a avertizat, că, totuși, cererea clienților este încă slabă din cauza epidemiei de coronavirus, pe care Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat-o pandemie, și a precizat că piața din SUA este un motiv aparte de îngrijorare.„În SUA, ceea ce ne îngrijorează este piața. Dacă producția s-a reluat rapid însă consumatorii nu mai cheltuiesc... asta ar fi important pentru recuperarea economică”, a mai subliniat Gou.Apple, principalul client al companiei Foxconn, a anulat anunțarea în luna martie a raportului de vânzări invocând o reluare lentă a producției din China, în contextul restricțiilor de călătorie din China și a vacanței prelungite de Anul Nou.Terry Gou și-a exprimat „îngrijorarea” legată de lanțul de aprovizionare din Japonia și Coreea de Sud, țări care se confruntă cu propriile lor epidemii de coronavirus, și a făcut referire la o creștere a prețurilor la memoriile de tip DRAM și a menționat probleme legate de aprovizionare cu paneluri de ecrane.Gou nu a făcut precizări suplimentare.Foxconn, cu vechea denumire Hon Hai Precision Industry Co Ltd, a avertizat săptămâna trecută că veniturile vor scădea cu 15% în primul trimestru, însă a anunțat că veniturile vor reveni în contextul în care se reia producția la un nivel normal în China, țară afectată de virus.Acțiunile Foxconn au scăzut cu aproape 18 procente anul acesta.