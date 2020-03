MedLife lansează serviciul de consultanță medicală online prin videoconferință: Persoanele în vârstă, cu afecțiuni cardiovasculare, oncologice, diabet pot intra în legătură cu un medic specialist

Serviciile pot fi accesate de către toți pacienții care doresc să interacționeze cu un medic specialist pentru diverse patologii.

Conform cadrului legislativ actual din România, prin consultanță medicală online, medicul nu poate stabili un diagnostic și nu poate prescrie medicamente.





Ședința de consultanță are o durată similară unei consultații, o medie de 20 de minute, și presupune o discuție cu medicul specialist pentru realizarea anamnezei, întrebări și nelămuriri pe care pacientul i le poate adresa medicului și recomandări din partea specialistului pentru investigații suplimentare, dacă este cazul. Aplicația permite pacienților ca, în urma recomandărilor medicului, să poată încărca documente ce vor putea ajuta la evaluarea stării de sănătate a pacientului.“În aceste momente, sunt mii, sute de mii de pacienti vulnerabili care au o reală nevoie să interacționeze cu un medic. În acest sens, de mai bine de 2 săptămâni, am lucrat intens la o soluție alternativă care să le permită pacienților să ia legatură cu un medic fără să se deplaseze. Astfel, fie ca vorbim despre o persoană în vârstă, un pacient cu patologii cardiovasculare, oncologice, diabet sau cu anxietate severă, acum poate intra în legătură cu un medic specialist sau cu un psiholog de pe orice dispozitiv, telefon, tabletă sau PC și de oriunde din țară, având nevoie doar de o conexiune la internet și o cameră video funcțională, similar practicilor de telemedicină”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.“În lipsa unui cadru legislativ pentru un sistem național de telemedicină, serviciul online MedLife va funcționa în acest moment în regim de consultanță medicală, fără a avea posibilitatea de a indica un diagnostic sau un tratament. Astfel, dat fiind starea de urgență decretată care implică și o serie de restricții de circulație, precum și nevoia foarte mare a pacienților de a beneficia de un serviciu medical care nu necesită deplasare, solicităm sprijinul autorităților de a facilita un cadru legal favorabil serviciului de telemedicină în România, chiar și pentru o perioadă determinată. De-a lungul timpului, telemedicina s-a dovedit de nenumărate ori, prin studii și practici efectuate în alte țări dezvoltate, că îmbunătățește considerabil viața pacienților, unele probleme medicale putând fi soluționate rapid de către medicul specialist cu un diagnostic și tratament doar la un telefon/videocall distanță. Un astfel de demers ne va ajuta să ne adaptăm și să răspundem rapid nevoilor reale ale pacienților în aceste momente critice și, în egală măsură, să degrevăm spitalele publice pentru ca acestea să poată gestiona corespunzător cazurile dificile. De altfel, în Ordonanța Militară nr. 2/21.03.2020 intrată în vigoare aseară, se referă la deplasarea persoanelor numai în cazul în care nu sunt posibile consultații la distanță, deși acestea nu sunt încă reglementate precum în multe alte țări din Europa”, a adăugat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.Pentru a putea accesa serviciul de consultanță medicală online, pacientul se poate programa în call center sau poate să acceze direct platforma dedicata de pe www.medlife.ro prin completarea datelor personale. Potrivit reprezentanților companiei, abonații vor beneficia de acest nou serviciu online în regim de gratuitate. Mai multe detalii despre acces și funcționare pot fi citite în secțiunea “Ghid de Utilizare” de pe platformă. Videoconferința se va putea realiza de pe orice dispozitiv electronic, telefon, tableta sau laptop, și din orice zonă de acces: birou, domiciliu sau mijloc de transport.Adițional serviciului de consultanță online, MedLife va continua activitatea în clinicile și spitalele din București și din țară, pentru a oferi asistență medicală în situații critice, în conformitate cu legislația în vigoare. Persoanele cu patologii oncologice care au nevoie să se deplaseze pentru tratamente de chimioterapie sau radioterapie, femei însărcinate, persoane cu boli cardiovasculare, diabet sau orice alte patologii care necesită vizita într-o clinică pentru investigații de laborator și imagistică sau într-un spital pentru o intervenție chirurgicală, pot accesa în continuare aceste servicii în unitățile MedLife pe baza unei programări prealabile.În plus, pentru a veni și mai mult în sprijinul pacienților care au nevoie să ajungă fizic la o unitate medicală, compania va deschide în cursul săptămânii viitoare clinici monodisciplinare.„Începând de săptămâna viitoare vom pune la dispoziție femeilor însărcinate o clinică dedicată în totalitate monitorizării în siguranță a sarcinii. Este un proiect pilot pe care îl lansăm în clinica din nordul capitalei, în Băneasa, urmând să extindem această facilitate și în alte orașe din țară. Considerăm că este foarte important pentru siguranța viitoarelor mămici să intre în clinici în care nu există alte patologii, respectiv să nu se intersecteze cu niciun pacient care se adresează unei alte specialități. Vom prelua în clinicile mari din țară un model asemănător, dar în aceste cazuri vom dedica gravidelor un program total separat, de 2 până la 4 ore de clinică. În acest interval singurii pacienți care vor avea acces vor fi gravidele, înainte și după acest program dedicat urmând să fie creat un spațiu pentru dezinfecția culoarelor și cabinetelor. De asemenea, în perioada următoare, analizăm posibilitatea de a pune la dispoziția pacienților astfel de clinici și/sau orar dedicat și pentru alte situații critice în special dedicate pacienților cu patologii care s-au dovedit foarte expuse la infecțiile cu COVID-19: patologie oncologică, diabet sau boli cardiovasculare. Prin această facilitate vrem să venim în sprijinul pacienților care au urgențe medicale, respectiv situația lor medicală impune o vizită în clinică sau spital, în conformitate cu legislația în vigoare”, a adăugat Mihai Marcu.