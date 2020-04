Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare de 3,3 mld. de euro pentru susținerea IMM-urilor din România

Comisia Europeană a aprobat sâmbătă o schemă de ajutoare a României în valoare de 16 miliarde de lei (aproximativ 3,3 miliarde de euro), ce vizează susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), în contextul pandemiei de COVID-19, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

"Datorită acestei scheme de ajutoare în valoare de 3,3 miliarde de euro, România va putea ajuta IMM-urile să îşi acopere nevoile în materie de investiţii şi de capital de lucru în aceste vremuri care ne pun la încercare, prin acordarea de granturi directe şi de garanţii publice pentru împrumuturi. Vom continua să colaborăm îndeaproape cu statele membre în încercarea de a găsi soluţii fezabile de atenuare a impactului economic al pandemiei de COVID-19, în conformitate cu normele UE", a declaratvicepreşedinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenţei.Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar adoptat de Comisie la 19 martie 2020, astfel cum a fost modificat la 3 aprilie 2020. România i-a notificat Comisiei, în temeiul cadrului temporar, o schemă cu un buget de 16 miliarde de lei (aproximativ 3,3 miliarde de euro) ce vizează susţinerea IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19.În cadrul acestei scheme, se va acorda sprijin sub formă de granturi directe şi garanţii de stat ce vizează creditele de investiţii şi finanţarea capitalului de lucru.Sprijinul acordat în temeiul acestei scheme va fi accesibil IMM-urilor care se confruntă cu dificultăţi ca urmare a impactului economic al pandemiei de COVID-19. Scopul schemei este de a ajuta întreprinderile să îşi acopere nevoile imediate de capital de lucru sau de investiţii, astfel încât acestea să îşi poată continua activitatea.Comisia a constatat că măsurile notificate de România respectă condiţiile prevăzute în cadrul temporar. În special în ceea ce priveşte granturile directe, sprijinul per întreprindere nu va depăşi 800.000 de euro, astfel cum se prevede în cadrul temporar; în ceea ce priveşte garanţiile de stat, valoarea împrumuturilor subiacente per întreprindere acoperită de o garanţie este limitată astfel cum se prevede în cadrul temporar, garanţiile sunt limitate la maximum şase ani şi primele pentru comisioanele de garantare nu depăşesc nivelurile prevăzute de cadrul temporar.Comisia a ajuns la concluzia că măsurile notificate de România sunt necesare, adecvate şi proporţionale pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE (Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene) şi cu condiţiile prevăzute în cadrul temporar. Pe această bază, Comisia a aprobat măsurile în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.