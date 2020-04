Corporate News: Acțiunile Netflix ajung la un nivel-record, ridicându-i valoarea peste gigantul Disney, rivala din industria divertismentului

Netflix este una din puținele companii care prosperă cu adevărat în această perioadă, ajungând la o valoare-record a acțiunii și devenind mai valoroasă decât marea rivală Disney. Joi la prânz, acțiunile se tranzacționau cu 5% peste recordul de $427 atins miercuri, pentru ca vineri dimineața să coboare în jur de $423.





Cu privitorii pasionați de hituri ca serialul cu crime inspirat de realitate „Tiger King” sau de reluări de cea mai bună calitate ca „The Office” sau „Cheers”, Netflix are un vârf de noi abonamente, conform firmei de analize privind streamingul Antenna.

Pe lângă audiența în creștere, Netflix mai are un beneficiu de pe urma crizei: ca și întreg Hollywoodul, a trebuit să oprească producțiile, eliberând lichidități pe măsură ce-i cresc veniturile.

Ce e bun pentru Netflix este bun și pentru Reed Hastings, cofondator și CEO, cu o avere netă de 4,9 miliarde de dolari acum, o creștere de 1,2 miliarde de la sfârșitul lui martie.

Numere mari: 194 de miliarde de dolari. Atât valorează acum Netflix, care și-a mărit valoarea de piață cu 50 de miliarde în acest an. Disney, lovită din greu de coronavirus, are o valoare sub 184 de miliarde, de la aproape 258 de miliarde la sfârșitul lui 2019. Disney și Netflix sunt doi din cei mai mari jucători în divertisment, dar au abordări opuse. În timp ce Netflix este în totalitate dependentă de abonamente, Disney este mai diversificată, contând și pe turism și vânzări de produse. Dacă diversitatea a fost un avantaj tradițional, a devenit o slăbiciune acum, când pandemia a obligat-o pe Disney să închidă parcurile tematice și să amâne premierele.

În vreme ce pauza în producție poate fi bună pentru rezultatele lui Netflix, ea va aduce totuși mai puțin conținut proaspăt la toamnă decât era planificat. Chiar și așa, Netflix poate fi într-o situație mai bună decât concurenții. „Realitatea este că au mai mult conținut pe țeavă decât oricine în acest moment”, apreciază Rich Greenfield, partener și analist la Lightshed. (Forbes)