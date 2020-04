Ordonanța privind șomajul tehnic a fost modificată încă o dată. Pot apela și avocații la indemnizație. O categorie lovită de ordonanțele militare nu poate beneficia: Situația lui Adrian. Un secretar de stat explică de ce

De ce nu poate beneficia de indemnizație pe perioada stării de urgență

În această situație este și Adrian (povestea este adevărată). Într-un centru comercial, sau Mall, cum îi mai zicem, el are un SRL mic (reparații telefoane), într-un spațiu de 4 metri pătrați unde, pe lângă reparații, face și comerț (huse de telefoane, folii protectoare etc.). Nu are nici angajați și nici carte de muncă. Asta pentru că dacă și-ar face carte de muncă, la veniturile pe care le realizează, nu ar reuși să plătească chiria și taxele la stat. Știm cu toții că taxele pe muncă sunt mari, iar până de curând, chiar dacă își făcea cineva un contract part-time, trebuia să plătească contribuții la nivelul unui salariu minim (PNL a modificat, după ce a venit la putere, prevederile acelui act normativ).Revenind la Adrian, el plătește 3% impozit pe venit către stat pe firma sa. El se întreține din veniturile pe care le obține sub formă de dividende, la care plătește, bineînțeles, 5% impozit.În urma ordonanțelor militare, centrul comercial în care funcționează a fost închis. Problema este că nu știm când se vor deschide centrele comerciale și în ce condiții, iar dacă situația va continua, Adrian nu va avea din ce să se întrețină.Când a venit OUG 32/2020, el s-a bucurat inițial pentru că a crezut că intră în categoria șomajului tehnic suportat de stat (la indemnizații), la art XV unde este vorba de „alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil” . Adică, conform Codului civil, „sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere”.Când a sunat la autorități, Adrian a aflat că nu intră în acea categorie.La acel capitol XV din OUG 32/2020 intră o serie de alte categorii care pot beneficia de indemnizație, printre care Persoane fizice autorizate, Întreprinderi Individuale, persoane cu drepturi de autor, contracte de activitate sportivă.„Noi am avut un punct de vedere și de la Ministerul Justiției și administratorul sau asociatul unic al unei societăți nu se încadrează în aceste prevederi pentru că se presupune că exploatarea întreprinderii în sensul Codului Civil se face pe cont propriu și administratorul nu este în această situație. Administratorul acționează în numele societății, nu în nume propriu. Nu se încadrează la exploatarea unei întreprinderi”, a afirmat Ignat.• Se spune că profesionistul acționează independent și pe cont propriu. De aceea la PFA se încadrează.