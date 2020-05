Ideea pesedistă privind Fondul Suveran de Investiții, mult criticată anii trecuți de PNL, reluată de actuala guvernare/ Ludovic Orban: Avem modelul dezvoltat de polonezi

În vara lui 2018, PSD a încercat să înființeze fondul prin lege aprobată în Parlament. Legea de înființare a fondului suveran a fost declarată neconstituțională în ansamblul său, în urma unei sesizări făcute chiar de PNL. Curtea Constituțională a considerat că înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, ca societate pe acţiuni, se poate realiza doar prin hotărâre de Guvern, act cu caracter administrativ prin care se aprobă şi actul constitutiv al societăţii. Atunci, PSD a venit cu ideea să fie mai întâi o Ordonanță de Urgență care să creeze cadrul general, urmată de o Hotărâre de Guvern prin care să fie înființat efectiv fondul.





Această idee a mai fost discutată și de alte guvernări, însă cele controlate de Dragnea au dus-o cel mai departe. La un fond suveran de investiții s-a gândit în 2013 și guvernul Ponta, însă în urma aprobării unei legi în Parlament. Legea nu a ajuns în stare prea avansată. Apoi, în 2016, ideea a fost realuată de guvernarea Cioloș, însă nu a apucat să concretizeze ceva, deoarece în 2017 a apărut primul guvern Dragnea.



Însă, fondul nu a mai apucat să fie înființat, venind la guvernare PNL, un aprig contestatar al proiectului. Rămâne de văzut dacă îl va înființa în baza OUG deja existentă (OUG 100/2018), aprobată în noimebrie 2018, sau va întocmi o nouă legislație.







”Așa zisul fond suveran este de fapt o megaescrocherie prin care se urmăresc mai multe obiective: punerea sub controlul politic al lui Dragnea a celor mai importante și profitabile companii românești cu capital majoritar de stat; obținerea de bani sub formă de împrumut, girand cu acțiunile companiilor; folosirea acestor bani pentru niște investiții decise politic; scoaterea de sub legislația europeană din domeniul achizițiilor a tuturor contractelor care se vor încheia, pentru a hrăni clientela politico-economică a PSD- ALDE cu bani publici fără niciun control din partea instituțiilor statului; preluarea ostilă a acestor companii românești de către niște clienți obscuri ai actualei puteri, că urmare a imposibilității de restituire a împrumuturilor”, spunea Ludovic Orban, în martie 2019, într-o postare pe Facebook.Proiectul privind înființarea unui fond suveran de investiții a fost abandonat imediat cum a ajuns PNL la guvernare. De altfel, în luna decembrie 2019, ministrul finanțelor Florin Cîțu spunea că actuala guvernare renunță la fondul suveran, deoarece sunt probleme de constituționalitate și nu a funcționat niciodată în România.Acum, Guvernul Orban spune că se gândește la fond de investiții, pe model polonez. "Avem un model care a funcţionat foarte bine, este fondul de investiţii dezvoltat de polonezi, care a plecat cu o capitalizare iniţială de la stat, a fost listat pe bursă şi a permis, practic, achiziţia de acţiuni la fondul de investiţii de către sectorul privat. Acest instrument îl gândim ca un instrument de dezvoltare a anumitor domenii de activitate - pentru că la fel au făcut şi polonezii, fondul l-au împărţit în mai multe zone - agricultură, de exemplu, pentru a susţine dezvoltarea în anumite domenii în care noi considerăm că putem să fim competitivi, în care avem potenţial de dezvoltare şi în care companiile pot fi susţinute în proiectele de investiţii", a declarat luni premierul Ludovic Orban.În guvernările PSD-ALDE, proiectul privind inființarea fondului suveran a trecut prin numeroase modificări, mai ales că nu reușeau să se hotărască ce companii să fie incluse și care să fie capitalul inițial. În cele din urmă, în 2019, s-a optat pentru varianta ca fondul să aibă un capital social de 19,111 miliarde lei, format din aport în numerar în valoare de 9 miliarde lei și din aport în natură reprezentat de pachetele de acţiuni nominative în valoare 10,1 miliarde lei, deținute de stat la 28 de companii valoroase, precum Hidroelectrica, OMV Petrom, Compania Națioanală a Sării, Antibiotice SA etc.În noimebrie 2018, Guvernul a aprobat cadrul general pentru înființarea fondului suveran. Pasul următor și cel mai dificil este aprobarea unei Hotărâri de Guvern care să prevadă înființarea fondului și companiile care vor face parte din el. Aici, guvernul s-a împotmolit, mai ales că apăruseră neînțelegeri între PSD și ALDE. Ministerul Justiției a atras atenția atunci Guvernului asupra caracterului neconstituțional al proiectului de Ordonanță de Urgență privind înființarea fondurilor suverane de dezvoltare și investiții. De altfel, înainte de a fi aprobată OUG, undeva pe la mijlocul lui septembrie 2018, Eugen Teodorovici, fost ministru al finanțelor, l-a acuzat pe ministrul justiţiei că blochează fondul suveran.