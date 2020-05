Coronavirus: Ce măsuri trebuie să ia și să respecte angajatorii după redeschiderea economiei

Reducerea la minimum a expunerii la COVID-19 la locul de muncă

Reluarea activității după o perioadă de pauză

Gestionarea ratei mari de absenteism

Gestionarea lucrătorilor care își desfășoară activitatea de acasă

Ghidul nu are caracter obligatoriu însă „a fost elaborat pentru a ajuta angajatorii și lucrătorii să își păstreze sănătatea și siguranța într-un mediu de lucru care s-a schimbat semnificativ ca urmare a pandemiei de COVID-19” și oferă sfaturi cu privire la mai multe provocări.Ce ar trebui să facă angajații, potrivit recomandărilor Agenției Europeane pentru Securitate și Sănătate în Muncă?▪ Reduceți cât mai mult posibil contactul fizic dintre lucrători (de exemplu, în timpul ședințelor sau al pauzelor).▪ Eliminați și, dacă nu este posibil, limitați interacțiunea fizică cu clienții și între aceștia. De exemplu, prin comenzi online sau la telefon, prin livrare fără contact direct sau prin intrare controlată (evitând în același timp crearea de aglomerație afară) și prin distanțare fizică atât în unitate, cât și în afara acesteia.▪ În cazul livrării de bunuri, optați pentru colectarea sau livrarea în afara unității. Oferiți șoferilor recomandări privind buna igienă în taxi și puneți-le la dispoziție gel dezinfectant și șervețele sanitare adecvate.▪ Plasați o barieră impermeabilă între lucrători, mai ales dacă nu se poate păstra o distanță de doi metri între ei. Barierele pot fi făcute special sau improvizate cu ajutorul foliilor din material plastic, al pereților separatori, al fișetelor mobile sau al dulapurilor de depozitare.▪ Dacă nu se poate evita contactul apropiat, aveți grijă ca acesta să dureze mai puțin de 15 minute. Reduceți contactul dintre diferitele departamente ale firmei la începutul și la sfârșitul turelor.▪ Puneți la dispoziție săpun și apă sau dezinfectant pentru mâini în locuri aflate la îndemână și sfătuiți lucrătorii să se spele des pe mâini. Curățați frecvent incintele de lucru, în special tejghelele, mânerele ușilor, uneltele și alte suprafețe pe care oamenii le ating des și asigurați o bună ventilare dacă este posibil.▪ Dacă ați identificat un risc de infecție deși ați aplicat toate măsurile de siguranță posibile, asigurați furnizarea tuturor echipamentelor individuale de protecție necesare. Este important să instruiți lucrătorii cu privire la utilizarea corectă a acestora▪ Puneți afișe la intrarea în punctul de lucru și în alte locuri vizibile prin care încurajați lucrătorii să stea acasă dacă sunt bolnavi și în care evidențiați regulile de comportament în caz de tuse, strănut și privind igiena mâinilor.▪ Facilitați deplasarea lucrătorilor cu un mijloc de transport individual în loc de unul în comun, de exemplu punând la dispoziție locuri de parcare sau un loc în care bicicletele să poată fi lăsate în siguranță, precum și încurajând lucrătorii să vină la muncă pe jos dacă este posibil.▪ Instituiți politici privind concediul flexibil și munca de la distanță pentru a limita prezența la locul de muncă, după caz.▪ Luați legătura cu furnizorul de servicii de medicină a muncii și cu consultantul în materie de securitate și sănătate, dacă aveți un astfel de consultant, și discutați cu ei planul pe care l-ați alcătuit.▪ Acordați o atenție deosebită lucrătorilor expuși unui risc crescut și pregătiți-vă să îi protejați pe cei mai vulnerabili, cum ar fi cei în vârstă și cei cu afecțiuni cronice▪ Luați în considerare instituirea unui sistem de sprijin pentru lucrătorii care pot suferi de anxietate sau de stres.▪ Este posibil ca lucrătorii să fie îngrijorați cu privire la riscul crescut de infectare la locul de muncă și să nu dorească să revină la lucru. Este important să le înțelegeți motivele de îngrijorare, să le oferiți informații despre măsurile luate și despre sprijinul care le stă la dispoziție.▪ Mențineți volumul de lucru suplimentar la un nivel cât mai scăzut posibil și asigurați-vă că acesta nu durează prea mult.▪ Atunci când adaptați activitatea profesională pentru a face față forței de muncă reduse, evaluați dacă personalul are nevoie de instruire suplimentară și de sprijin și asigurați-vă că toți lucrătorii au competențele necesare pentru a efectua sarcinile impuse.▪ Instruiți multilateral lucrătorii, astfel încât aceștia să poată îndeplini funcții esențiale în cadrul mai multor posturi de lucru, iar activitatea să poată continua chiar dacă lipsesc lucrători esențiali.▪ Dacă vă bazați pe personal interimar, este important să îl informați cu privire la riscurile de la locul de muncă și să îl instruiți în caz de necesitate.▪ Efectuați o evaluare a riscurilor cu ajutorul lucrătorilor care lucrează la distanță și al reprezentanților acestora.▪ Permiteți-le lucrătorilor să ia acasă temporar echipamentele pe care le utilizează la muncă (dacă nu le pot lua ei înșiși, aveți în vedere livrarea echipamentelor).▪ Puneți la dispoziția lucrătorilor un ghid privind amenajarea unui punct de lucru acasă, care prezintă măsuri ergonomice cum ar fi postura corectă și mișcarea frecventă, cât de mult posibil.▪ Încurajați lucrătorii să ia pauze regulate (la aproximativ fiecare 30 de minute), să se ridice în picioare, să se miște și să își întindă mușchii.▪ Acordați-le lucrătorilor la distanță sprijin în utilizarea echipamentelor și a programelor informatice.▪ Asigurați-vă că există o bună comunicare la toate nivelurile, care să includă și persoanele care lucrează de acasă, fără a se neglija importanța interacțiunii sociale de rutină dintre colegi.▪ Nu subestimați riscul ca lucrătorii să se simtă izolați și sub presiune, fapt care în lipsa unui sprijin poate duce la probleme de sănătate psihică. Luați în considerare organizarea de ședințe online regulate cu personalul sau cu echipa, sau stabiliți ca angajații să fie prezenți la locul de muncă prin rotație dacă ați inițiat reîntoarcerea treptată la locul de muncă.▪ Luați în calcul posibilitatea ca angajatul dvs. să aibă un partener care de asemenea lucrează la distanță, sau să aibă copii care trebuie îngrijiți deoarece nu merg la școală sau care trebuie să se conecteze la cursuri online.▪ Ajutați lucrătorii să stabilească bariere sănătoase între muncă și timpul liber, comunicându-le clar când vă așteptați ca ei să lucreze și să fie disponibili.