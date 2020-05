MedLife anunță majorarea facilităților existente cu 20 milioane de euro, ce vor fi folosiți pentru dezvoltarea mai multor proiecte în contextul COVID-19

​Sistemul Medical MedLife anunță semnarea unei facilități de credit sindicalizat în valoare totală de aproximativ 110 milioane de euro, care presupune modificarea și majorarea facilitaților existente cu suma de 20 milioane euro, fonduri ce vor fi folosite pentru dezvoltarea mai multor proiecte în contextul COVID-19, proiecte ce țin de zona de prevenție, cercetare, retehnologizare și nu numai, dar și pentru extinderea programului de achiziții, atât la nivel național, cât și internațional. Totodată, Grupul MedLife face publice și rezultatele financiare ale T1 2020, în creștere cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut.



Potrivit reprezentanților companiei, la această majorare se vor adăuga încă 9 milioane de euro, valoare disponibilă din creditul accesat în trimestrul al III-lea anul trecut, compania având la dispoziție un total de 29 de milioane de euro, dedicați dezvoltării, inovației și achizițiilor.

“Anul 2020 a început altfel de cum eram cu toții obișnuiți, dar cu toate acestea, în ciuda schimbărilor care au urmat, măsurilor și restricțiilor necesare care se impuneau, ne-am mobilizat forțele și ne-am adaptat noilor condiții de pandemie COVID-19. Am fost printre primele companii din România care au implementat foarte rapid un sistem amplu de măsuri de prevenție medicală și triaj pentru a ține în siguranță personalul medical și pacienții. Am deschis laboratoare RT PCR de testare a virusului SARS-CoV-2. Am investit resurse considerabile în testarea preventivă și sistematică a cadrelor medicale și personalului auxiliar din unitățile MedLife, mai mult decât atât, derulând un studiu reprezentativ la nivel urban – cel mai mare din regiune și unul dintre cele mai mari în Europa care a folosit pentru validare patru metode de testare. Am lansat platforma de consultații online, am dezvoltat programe speciale de consiliere psihologică, sport și alte programe dedicate segmentului corporate. Ne-am mobilizat foarte bine, suntem poate cea mai pregătită companie pentru a depăși această perioadă și în direcția aceasta continuăm. Noul credit îl vom aloca planului amplu de dezvoltare, atât pentru proiectele dedicate erei COVID, cât și zonei de achiziții și inovație”, a declarat Mihai Marcu, CEO și Președinte MedLife Group.

Sindicatul de bănci care semnează noul credit sindicalizat este format din Banca Comercială Română, în calitate de coordonator, aranjor principal, agent de documentație, agent de facilitate si garanţii şi finanțator, Raiffeisen Bank, BRD Groupe Société Générale și Banca Transilvania, în calitate de aranjori principali şi finanţatori.

Tranzacția a fost asistată de Cabinet Avocat Iulia Malis, prin avocat Iulia Malis, titular, din partea MedLife și de către casa de avocatură Tuca, Zbârcea și Asociații, prin avocații Mihai Dudoiu, Partener și Sergiu Negreanu, Senior Associate, din partea sindicatului de bănci.

În ceea ce privește rezultatele financiare din primul trimestru 2020, potrivit reprezentanților companiei, acestea reflectă contextul pandemic din ultimele luni, alături de măsurile impuse de către autorități în favoarea sănătății populației, înregistrându-se la nivel de grup o cifră de afaceri pro-forma de 256,399 milioane de lei, în creștere de 11% față de aceeași perioadă a anului trecut.

“Era firesc ca măsurile luate de guvern privind reducerea activității unităților private și chiar suspendarea activitătii pentru anumite ramuri, precum stomatologia, dar și măsurile cu privire la restricțiile de circulație și de izolare socială să impacteze veniturile. Totuși efortul imens depus de întreaga echipă din toată țara pentru a fi pe poziții la nivel național și a putea susține pacienții în orice moment indiferent de dinamica și evoluția acestei crize s-a vazut. Ne-am adaptat rapid și am fost prompți în a oferi soluții customizate adaptate nevoilor și contextului în care ne aflăm. Acest efort unitar îl vedem acum și în cifrele transmise, rezultate care confirmă încă o dată profesionalistul echipei MedLife. Vreau să le mulțumesc încă o dată pentru mobilizare și implicare. Suntem pregătiți pentru a merge mai departe și a depăși această perioadă de criză, împreună facem România bine”, a declarat Mihai Marcu.