Bloomberg: AstraZeneca este interesată de o potenţială fuziune cu Gilead Sciences

Grupul farmaceutic britanic AstraZeneca Plc a abordat rivala Gilead Sciences Inc pentru o potenţială fuziune, a anunţat duminică Bloomberg, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Orice fuziune, care ar fi cea mai mare tranzacţie de până acum din domeniul îngrijirii sănătăţii, ar aduce împreună două companii care condus eforturile industriei farmaceutice de a lupta contra pandemiei de coronavirus (COVID-19).

AstraZeneca a contactat Gilead luna trecută pentru o posibilă fuziune, dar nu a specificat condiţiile financiare ale tranzacţiei, susţin sursele citate de Bloomberg.

Un purtător de cuvânt al AstraZeneca a declarat că firma nu face comentarii în privinţa zvonurilor şi speculaţiilor, în timp ce reprezentanţii Gilead nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta informaţia.

Gilead, AstraZeneca şi alţi producători de medicamente, inclusiv Eli Lilly and Co, Pfizer Inc şi Merck & Co Inc, sunt în cursa pentru dezvoltarea de vaccinuri sau tratamente pentru COVID-19.

În timp ce Gilead discută ideea fuziunii cu consilierii săi, nu a fost luată nicio decizie privind viitoarele decizii şi companiile nu sunt în negocieri oficiale. Reprezentanţii Gilead nu sunt interesaţi de o fuziune sau o vânzare către altă mare companie farmaceutică, preferând să se concentreze pe achiziţii mai mici, a precizat Bloomberg.

AstraZeneca, evaluată la 140 miliarde de dolari, este cel mai mare producător britanic de medicamente în funcţie de capitalizarea de piaţă. Gilead, a cărei capitalizare de piaţă se ridica la 96 miliarde de dolari la închiderea şedinţei de vineri a Bursei de la New York, este creatorul medicamentului antiviral Remdesivir, care a obţinut aprobarea Agenţiei americane pentru alimente şi medicamente (FDA) pentru a folosit de pacienţii COVID-19 din SUA.