Trei clădiri vor fi reabilitate pentru 239 milioane lei

consolidare, restaurare și refuncționalizare a imobilului fostul Palat Mihail Sturdza, municipiul Iași, județul Iași;

reabilitare și consolidare Corp Central Colegiul Național Carol I și Opera Română – municipiul Craiova, județul Dolj;

extindere Centru Social Pastoral ”Sfânta Cruce” Caraiman, str. Palanca nr. 24, oraș Bușteni, județul Prahova.

Guvernul a aprobat joi indicatorii tehnico-economici pentru trei proiecte ale Ministerului Lucrărilor Publice, care vor fi făcute prin Compania Națională de Investiții. Pentru reabilitarea Palat Mihail Sturdza din Iași, consolidarea corpului central al Colegiului Național Carol I și Opera Română din Craiova și extinderea centrului social pastoral ”Sfânta Cruce” din Bușteni, valoarea investițiilor este estimată la circa 239 milioane lei.Sunt trei investiții incluse în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, derulat de Compania Națională de Investiții:este vorba de intervenții asupra clădirii care aparține clasei de risc seismic Rs I. În urma finalizării lucrărilor se are în vedere încadrarea în clasa de risc seismic Rs III. Astfel, se vor executa lucrări de consolidare (intervenții la nivelul fundațiilor, planșeelor, pereților și acoperișului), lucrări la nivelul instalațiilor (electrice, sanitare, de stingerea incendiilor etc.), înlocuirea tâmplăriei (tâmplăria sculptată a accesului principal din lemn de stejar și grilaj decorativ din fier forjat va fi restaurată), dar și recompartimentarea parțială a demisolului, parterului, etajului și a mansardei, astfel încât acestea să răspundă necesităților funcțiunilor propuse. De asemenea, se propune introducerea în clădire a unui ascensor de persoane pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități. Valoarea estimată este de 76,15 milioane lei, iar beneficiarul final al investiției va fi Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Durata estimată de realizare este de 36 de luni.– municipiul Craiova, județul Dolj vizează reducerea globală a riscurilor de producere, prin prăbușiri totale sau parțiale, de pierderi de vieți omenești, de rănire a oamenilor, precum și de degradare sau distrugere a unor bunuri materiale, clădirea fiind încadrată, la acest moment, în clasa de risc seismic RsII. Astfel, se urmărește reabilitarea și consolidarea întregului monument din centrul istoric al municipiului Craiova, inclusiv la nivelul instalațiilor și finisajelor, iar elementele decorative (precum componentele arhitecturale, ușile decorative din lemn etc.) vor fi restaurate. În prezent, clădirea se află în fază avansată de degradare, fiind folosită numai parțial. Corpul central, cea mai veche și importantă parte a clădirii, este scoasă din uz din cauza avariilor importante ale structurii de rezistență, activitățile Colegiului Național Carol I desfășurându-se în corpurile laterale. Valoarea estimată este de 115,52 milioane lei, iar durata estimată de realizare este de 30 de luni, dintre care 6 luni vor fi dedicate activității de proiectare.județul Prahova, se are în vedere realizarea unei noi clădiri care va avea un număr estimat de de peste 1.000 de utilizatori și presupune suplimentarea capacității actuale de cazare cu 150 de locuri, crearea unei săli de mese cu o capacitate de 250 de persoane, a unor săli pentru workshop-uri/întâlniri dar și spații pentru bibliotecă. Clădirea va putea fi utilizată și de persoane cu dizabilități, fiind proiectate rampe de acces pentru scaune rulante și lifturi speciale pentru acest tip de utilizatori. Centrul social-pastoral desfășoară activități culturale, educaționale, social-educaționale și pastoral-misionare, scopul acestuia fiind susținerea activităților de formare teologică, culturală și socială a tinerilor, cu precădere a elevilor și studenților proveniți din medii sociale dezavantajate. Anual sunt cazați peste 600 de copii cu dizabilități, iar centrul a devenit un reper în sprijinirea copiilor și a adulților cu nevoi speciale și diferite dizabilități. De asemenea, anual sunt organizate tabere și excursii de copii și tineri din întreaga țară, centrul asigurând cazarea, masa și instruirea specifică activităților pentru peste 4.500 de copii, tineri și studenți. Infrastructura deținută nu permite, întotdeauna, derularea în bune condiții a activităților și este necesară extinderea spațiului. Valoarea estimată este de 47,32 milioane lei, iar durata estimată de realizare este de 30 de luni.În perioada următoare, CNI va demara procedura de achiziție publică privind contractarea lucrărilor de proiectare și execuție.