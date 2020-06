Reguli în mall-uri: Timp redus la cabina de probă și interzicerea testării produselor cosmetice

Ministrul Sănătății a semnat, marți, ordinul care prevede măsurile care trebuie luate în mall-uri, în sălile de pariuri sau de jocuri de noroc pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Printre acestea se nunără reducerea timpului de acces la cabina de probă și interzicerea testării cosmeticelor, potrivit Mediafax.







Potrivit ordinului semnat de ministrul Nelu Tătaru, în mall-uri, săli de jocuri de noroc sau de pariuri este obligatorie purtarea măștii de protecție, izolarea la domiciliu a angajaților care prezintă simptome sau au intrat în contact cu persoane bolnave și spălarea frecventă a mâinilor.

În document se mai spune că pentru jocul de cazino distanța între clienți în jurul meselor de joc va fi de cel puțin 2 m, realizată prin dispunerea adecvată a meselor. În cazul în care distanța nu poate fi respectată se pot instala panouri separatoare între clienți sau mese.







În mall-uri trebuie instalate panouri de informare cu privire la regulile de igienă și distanțare fizică, a unor indicatoare de restricționare a aglomerării și de stabilire a unor fluxuri de vizitare unidirecționale pentru facilitarea menținerii distanțării fizice. La intrare se va face un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie.„Accesul clienților în cadrul centrelor comerciale tip mall se va realiza astfel încât să se asigure distanţarea fizică (numărul maxim de persoane va fi calculat în funcție de suprafaţa centrului commercial, cu asigurarea unei suprafeţe de minim 7 mp/ persoană)”, se arată în ordin. Potrivit acestuia, mai este necesară dezinfecția frecventă a suprafețelor, a caselor de marcat și POS-urilor, dar și instalarea de dispensere cu produse biocide pentru dezinfecția mâinilor în holurile principale ale cladirii, lifturi, coridoare, scări.De asemenea, se interzice testarea produselor cosmetice pe piele și se va reduce timpul de acces în cabina de probă (de ex. prin a permite accesul cu doar 3 articole de persoană), se mai arată în ordin. Locurile de joacă pentru copii, sălile de cinema și sălile de jocuri din cadrul centrelor comerciale rămân închise. Printre măsurile care trebuie luate în sălile de pariuri sportive se numără dezinfectarea suprafețelor, a casieriei, limitarea numărului maxim de clienți admiși simultan în sălile de pariuri astfel încât să se asigure o distanță de minimum 2 m între aceștia.De asemenea, pixurile folosite vor fi dezinfectate regulat. „Numărul maxim de clienți admiși simultan în locație va fi afișat la intrarea în locația specializată și va fi stabilit de fiecare operator de pariuri sportive în funcție de mărimea și configurația sălii. Acolo unde este posibil, clienții vor folosi instrumentele de scris proprii. În cazul în care clientul va folosi un instrument de scris furnizat de angajații locațiilor specializate, acestea vor fi așezate într-o cutie separată, în vederea dezinfecției”, se arată în ordin.În sălile de jocuri de noroc, aparatele electronice sau mesele de joc vor fi scoase din funcțiune sau mutate pentru a permite distanțarea de cel puțin 1,5 metri între participanți și nu se permite staționarea în sala de joc a persoanei care nu are intenția de a începe sau are deja încheiată sesiunea de joc. „Orice aparat/automat de cafea, alte produse și/sau dozator de apă vor putea fi manipulate doar de catre angajatii punctelor de lucru.Pentru servirea băuturilor și produselor alimentare, se vor utiliza recipiente de unică folosință. Acolo unde este posibil, clienții vor folosi instrumentele de scris proprii. În cazul în care clientul va folosi un instrument de scris furnizat de angajații locațiilor specializate, acestea vor fi așezate într-o cutie separată în vederea dezinfecției cu produse biocide avizate/autorizate pentru suprafețe”, se mai arată în ordin.