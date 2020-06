Gigantul telecom Verizon își va retrage reclamele de pe Facebook / Lista companiilor care boicotează platforma social media, în creștere

Verizon s-a alăturat Ben and Jerry's și unei liste tot mai lungi de companii care au decis să boicoteze gigantul social media din cauza gestionării postărilor controversate. Se crede că Verizon este cea mai mare companie care s-a alăturat campaniei Stop Hate for Profit (Opriți Ura pentru Profit). În afară de platforma care îi poartă numele, brandurile social media ale Facebook includ și Instagram sau Whatsapp.„Standardele privind siguranța ale brandului nostru nu s-au schimbat. Oprim publicitatea pe Facebook până când putem crea o soluție acceptabilă care să ne facă să ne simțim comfortabili și care să fie consecventă cu ce am făcut cu Youtube și alți parteneri”, a declarat un purtător de cuvânt al Verizon pentru BBC.Comentând decizia, Carolyn Everson, vicepreședinte al rețelei de socializare a declarat că „respectăm orice decizie a unui brand și rămânem dedicați muncii importante de a înlătura discursul care instigă la ură”.Anul trecut rețeaua de socializare a atras venituri de aproape 70 miliarde de dolari din publicitate .Anterior, Ben and Jerry's și-a exprimat solidaritatea cu campania Stop the Hate for Profit și cu „toți cei care cer Facebook să ia măsuri mai ferme pentru a preveni folosirea platformelor sale în scopul divizării țării noastre, suprimării voturilor, aprinderii și întețirii flăcărilor rasismului și subminării democrației noastre”.Campania Stop the Hate for Profit a fost lansată după moartea lui George Floyd de către mai multe organizații non-guvernamentale și grupuri pentru apărarea drepturilor omului, acestea afirmând că mișcarea este „un răspuns la lunga istorie a Facebook de a permite pe platforma sa conținut rasist, violent și verificabil fals”.Activiștii au cerut companiilor să își oprească publicitatea pe Facebook până în luna iulie inclusiv pentru a pune presiune pe gigantul social media să adopte măsuri mai stricte împotriva conținutului rasist și dăunător.Un raport al Comisiei Europene publicat luna aceasta a arătat că Facebook a înlăturat anul trecut 86% din postările care instigă la ură, în creștere față de 82,6% în 2018.Rețeaua de socializare afirmă că aproape tot conținutul care încalcă regulile platformei este detectat automat și înlăturat înainte să fie raportat.