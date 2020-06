Facebook își consolideaz politica de moderare a conținutului în urma presiunilor / ”Stop Hate for Profit”

Rețeaua se confruntă cu presiuni din ce în ce mai mari de câteva săptămâni din partea societății civile, precum și a unora dintre angajații, utilizatorii și clienții săi ca să regleze mai bine ”hate speech-ul”.

Verizon s-a alăturat Ben and Jerry's și unei liste tot mai lungi de companii care au decis să boicoteze gigantul social media din cauza gestionării postărilor controversate. Se crede că Verizon este cea mai mare companie care s-a alăturat campaniei Stop Hate for Profit (Opriți Ura pentru Profit). În afară de platforma care îi poartă numele, brandurile social media ale Facebook includ și Instagram sau Whatsapp.„Standardele privind siguranța ale brandului nostru nu s-au schimbat. Oprim publicitatea pe Facebook până când putem crea o soluție acceptabilă care să ne facă să ne simțim comfortabili și care să fie consecventă cu ce am făcut cu Youtube și alți parteneri”, a declarat un purtător de cuvânt al Verizon pentru BBC.