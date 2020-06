OMV Petrom a câștigat un perimetru de explorare țiței și gaze din Marea Neagră, în zona offshore a Georgiei

Peter Zeilinger, membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Upstream: „Ne continuăm planurile de a ne extinde activitățile din upstream în regiunea Mării Negre. Aceasta este o altă etapă importantă, după semnarea unui contract pentru intrarea în licența de explorare Han Asparuh, în zona offshore a Bulgariei. Este o continuare firească a experienței noastre de peste 40 de ani în apele românești ale Mării Negre.”Perimetrul va fi concesionat oficial numai dacă negocierea unui contract de partajare a producției va fi finalizată cu succes, potrivit Mediafax. În acest caz, OMV Petrom va obține drepturile de a desfășura activități de explorare țiței și gaze naturale în perimetrul II, amplasat în platoul continental și în zona economică offshore a Georgiei din Marea Neagră.Explorarea platoului continental românesc din Marea Neagră a început în anul 1969. Prima descoperire de hidrocarburi a avut loc în 1980, iar prima producție în Marea Neagră a început în anul 1987. În prezent, OMV Petrom are operațiuni de explorare, dezvoltare şi producţie în apele de mică adâncime (perimetrul Istria) şi operaţiuni de explorare în parteneriat cu ExxonMobil în apele de mare adâncime (Neptun Deep).Producţia de ţiţei şi gaze din apele de mică adâncime (perimetrul Istria) este de circa 25.000 bep/zi. În 2019, a reprezentat circa 17% din producția Grupului în România.OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de 55,4 milioane bep în 2019. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, grupul este prezent în România și țările învecinate prin intermediul a 800 de benzinării, la sfârșitul lunii martie 2020, sub două branduri, OMV și Petrom.