ENGIE Romania lansează noi oferte comerciale

Articol susținut de ENGIE Romania

acces la toate informațiile necesare legate de contract prin aplicația engiemobile, ce poate fi descarcată din App Store sau Google Play;

cont de client online accesibil 24/7;

transmiterea online a indexului;

ușurința plății facturii de gaze naturale prin plata directă de pe site sau printr-o rețea vastă de 35.000 de puncte de plată, la partenerii bancari și nebancari ai ENGIE Romania;

acces gratuit la serviciul de factură prin e-mail;

asistență personalizată prin telefon asigurată de consilierul ENGIE, ce poate fi apelat la numărul unic de telefon 021.9366.

aproximativ 50% din consumul de gaze naturale provin din producția locală curentă: o parte din această cantitate a fost deja achiziționată, urmând ca restul să fie tranzacționat începând cu luna iulie 2020, și în baza programului “gas release“;

aproximativ 40% din consum provin din depozitele de înmagazinare subterană; trebuie avut în vedere că 60% din această cantitate a fost înmagazinată în cursul anului 2019, când costul de achiziție a gazelor (ca marfă) a fost de 68 lei/MWh, la care se adaugă tarifele de înmagazinare aferente a două cicluri de înmagazinare (2019 – 2020 și 2020 - 2021);

aproximativ 10% din consum provin din import, pentru asigurarea vârfurilor de consum din perioada iernii; prețul acestor gaze se determină, în marea lor majoritate, în funcție de cotațiile barilului de petrol, și sunt influențate și de fluctuațiile prețurilor de pe bursele externe, precum și de costurile de transport până la granița cu România.

Prețul de pornire al licitațiilor are la bază prețul de referință din hub-ul de la Baumgarten, iar prețul final este stabilit în funcție de echilibrul dintre cerere și ofertă; până acum tranzacțiile efectuate în cadrul programului sunt încă limitate;

Chiar și în situația mult așteptată de toți actorii pieței în care acest program își va produce efectele scontate, volumele tranzacționate în cadrul acestui program pot reprezenta în 2020 până la 9% din total de consum și 25% în 2021;

Volatilitatea prețului pe bursele externe de gaze naturale rămâne una semnificativă: din prognozele curente reiese un preț scăzut pe termen scurt, însă cu o tendință de creștere constantă de la un trimestru la altul, ajungând până la un nivel dublu în vara anului viitor.

Structura prețului final din ofertele noastre cuprinde mai multe elemente: prețul de bază al gazelor naturale (ce include costul de achiziție a gazelor de pe piața angro, costul gazelor provenite din depozitele de înmagazinare, costul cu echilibrarea și cel aferent activității de furnizare a gazelor naturale) la care se adaugă costul transportului și tariful reglementat de distribuție.Oferta de furnizare de gaze naturale ENGIE Gas 4U la un preț fix, valabil pentru o perioadă de 12 luni, se adresează acelor clienți care își doresc o interacțiune cât mai simplă, online. Contractarea ofertei se realizează exclusiv online și presupune activarea facturii prin email. Oferta include o reducere deși astfel clienții vor beneficia de un preț de, la care se adaugă costurile aferente activității de transport precum și tariful reglementat de distribuție. Dacă oferta este activată în luna iulie 2020,, sub nivelul prețului reglementat valabil în iunie 2020, de 125,17 lei/MWh pentru un client din categoria C1 din aria de distribuție a Distrigaz Sud Rețele.Oferta se adresează acelor clienți care își doresc atât predictibilitate cu privire la preƫul gazelor naturale (oferta este valabilă pentru o perioadă de 24 de luni), cât şi siguranƫa oferită de contractarea serviciilor de verificare/revizie tehnică periodică a instalației de gaze naturale. Oferta include șiși astfel clienții vor beneficia de, la care se adaugă costurile de transport, tariful reglementat de distribuție și un abonament de 0,33 lei/zi pentru acoperirea costurilor cu serviciile tehnice. Astfel, dacă oferta este activată în luna iulie 2020,, față de nivelul prețului reglementat din iunie 2020, de 125,17 lei/MWh pentru un client din categoria C1 din aria de distribuție a Distrigaz Sud Rețele la care se adaugă costul abonamentului pentru serviciile tehnice.Oferta cuprinde un contract de furnizare de gaze naturale cu un preț fix și competitiv, pentru o perioadă de 12 luni, și cu un abonament, dedicat în special clienților cu un consum important pe timp de iarnă. Oferta poate fi contractată exclusiv în centrele de relații cu clienții ale ENGIE Romania., la care se adaugă costurile de transport, tariful reglementat de distribuție și un abonament zilnic de 0,28 lei/zi., fără abonament,, față de nivelul prețului reglementat valabil în iunie 2020 de 125,17 lei/MWh pentru un client din categoria C1 din aria de distribuție a Distrigaz Sud Rețele.Oferta propune un pachet integrat ce cuprinde furnizarea gazelor naturale, achiziția unei centrale termice cu termostat inteligent, servicii tehnice complete, monitorizare și asistență tehnică proactivă pentru centrala termică. Această ofertă se adresează acelor clienți care își doresc un pachet complet de înlocuire a centralei termice pentru a avea un nivel sporit de confort și control.la care se adaugă costurile de transport și tariful reglementat de distribuție., pentru un client din categoria C1 din aria de distribuție a Distrigaz Sud Rețele, sub nivelul prețului reglementat valabil în iunie 2020 de 125,17 lei/MWh. În plus, clienții vor avea un singur contract și o singură factură, beneficiind de un sistem de plată predictibil, prin intermediul unui abonament lunar, ce acoperă costul echipamentelor și al serviciilor tehnice incluse, pentru o perioadă de 60 de luni.Contractând ofertele ENGIE Romania, clienții noștri se bucură de o experiență facilă prin:Structura prețului final din ofertele noastre cuprinde mai multe elemente: prețul de bază al gazelor naturale (ce include costul de achiziție a gazelor de pe piața angro, costul gazelor provenite din depozitele de înmagazinare, costul cu echilibrarea și costul aferent activității de furnizare a gazelor naturale) la care se adaugă tarifele reglementate - transport și distribuție.Costurile de achiziție a gazelor naturale reprezintă aprox. 55% din prețul final, cu TVA inclus. Trebuie menționat că, pentru majoritatea ofertelor, structura de preț este construită pentru un an de zile, asigurând un preț final fix până în luna iunie 2021 (ponderea consumului pe perioada de iarnă fiind de mai mult de 70% din consumul anual pentru un uz casnic).Pentru a garanta siguranța și continuitatea în alimentarea cu gaze naturale, ENGIE Romania asigură consumul de iarnă pentru clienții din portofoliul propriu din următoarele surse:În ceea ce privește programul ”gas release” aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), dorim să menționăm câteva aspecte:Efectele obținute după încheierea de tranzacții în cadrul programului ”gas release” vor fi reflectate, atât din punct de vedere al prețului, cât și al volumelor tranzacționate, în componenta de cost pentru clienții casnici și industriali. ENGIE Romania revizuiește periodic politica sa comercială și ofertele aferente, securizând volumele necesare portofoliului de clienți la cele mai bune costuri de achiziție disponibile pe termen lung și scurt.Le recomandăm clienților să se informeze atent cu privire la ofertele disponibile în piață, la condițiile contractuale propuse, la durata de valabilitate a diverselor oferte, precum și la serviciile și facilitățile puse la dispoziție. Reamintim clienților că în contextul unei piețe libere au posibilitatea de a schimba oricând furnizorul, într-un termen de cel mult 21 de zile, conform procedurii aprobate de ANRE.Grupul ENGIE este prezent în România în trei sectoare de activitate: gaze naturale, energie electrică şi servicii energetice. ENGIE Romania este principala filială a Grupului în România şi deţine companiile Distrigaz Sud Reţele, ENGIE Servicii, ENGIE Building Solutions, Alizeu Eolian şi Brăila Winds. Compania activează în următoarele domenii de activitate: distribuţie şi furnizare de gaze naturale, furnizare de electricitate, servicii tehnice pentru instalaţiile de gaze naturale şi centrale termice şi producţie de electricitate. ENGIE Romania şi filialele sale deservesc un portofoliu de 1,9 milioane de clienţi, operează o reţea de distribuţie de circa 20.000 km, deţin două parcuri eoliene cu o capacitate totală de 100 MW şi au 4.000 de angajaţi.