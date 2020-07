15.000 de locuri de muncă la Daimler amenințate de criza Covid

Peste 15.000 de angajați ar trebui să plece în mod voluntar, pentru a se evita concedieri în masă. Până în prezent, Daimler s-a concentrat în principal pe plăți compensative, pensionarea anticipată și parțială.Potrivit presei regionale germane, doar aproximativ 700 de contracte au fost semnate pentru astfel de demisii voluntare. Prin urmare, la începutul lunii iulie, în cadrul concernului auto german au inceput discuții serioase privitoare la concedieri.„Acordul companiei privind asigurarea viitorului descrie modul în care partenerii sociali merg împreună, pentru atingerea obiectivului comun de asigurare a ocupării forței de muncă”, a spus Porth, pentru presă. Acordul stipulează, de asemenea, că părțile vor trebui să se reunească din nou. în cazul în care cadrul economic se schimbă.Președintele sindicatului Daimler, Michael Brecht, nu vrea să-l lase pe șeful HR, Wilfried Porth, să-i pună în cârcă situația creată în actuala criză. Consiliul de administrație este cel responsabil pentru faptul că Daimler are prea mulți angajați, consideră acesta. „Niciunul dintre bărbații și niciuna dintre femeile care lucrează aici nu s-a angajat singur/ă”, a spus Brecht, într-un interviu.În prezent, Daimler negociază cu reprezentanții angajaților cu privire la unele măsuri de reducere a costurilor, care ar putea compensa disponibilizările legate de locuri de muncă. Însă disponibilitatea sindicaliștilor „de a contribui semnificativ la economii nu este, din păcate, deosebit de pronunțată în clipa de față”, a spus Porth.Potrivit acestuia, momentan se duc negocieri pe anumite prevederi din contractele colective, cum ar fi reglementările pauzelor și sporurile pentru schimburile de după-amiază și de noapte. „Acestea sunt prestații istorice, care au putut fi corecte la momentul negocierii. Dar ele nu se mai încadrează în timpurile și structurile de costuri actuale”, a spus Porth.Până în prezent, măsurile de reducere a personalului de la Daimler s-au concentrat în principal pe sectorul administrație. Porth a anunțat acum o posibilă extindere a acestor reduceri, și către anumite zone de producție. Este posibil ca angajaților de la fabricile din Untertürkheim, Berlin și din locațiile unor societăți afiliate Daimler să li se propună concedieri, însoțite de plăți compensatorii, a precizat șeful serviciului de personal.SPD a făcut apel la companie să ia in calcul cât mai puține concedieri. „Acest lucru trebuie să stea în prim plan”, a declarat vicepreședinta grupului parlamentar social/democrat, Katja Mast, agenției de știri AFP. Ea speră că toți cei implicați vor găsi o soluție „pentru a putea fi păstrate cât mai multe locuri de muncă”.Mast a descris posibilele reduceri de personal ca fiind „grave” pentru persoanele afectate și pentru familiile lor, pentru furnizori, pentru Baden-Württemberg și pentru Germania, ca producător auto de prim rang.Președintele Stângii, Bernd Riexinger, a criticat dur conducerea concernului. „În mod evident, managementului Daimler îi lipsește viziunea antreprenorială pentru a salva de la colaps compania de mare tradiție”, a spus Riexinger. Conducerea grupului ar trebui „să-și suflece mânecile și să transforme Daimler într-un concern de mobilitate durabilă, care sa își asigure permanent locurile de muncă”.Societatea pe acțiuni, Daimler AG, are sediul la Stuttgart și în anul 2019 avea o cifră de afaceri de 172,7 miliarde euro, fiind listată la DAX. Numărul angajaților din concern se ridică la 298.655.În anul 2018, compania încheia un uriaș contract cu Amazon, după ce în luna februarie, cca 10% din acțiunile Daimler erau achiziționate de șeful Geely, miliardarul chinez Li Shufu, care a cumpărat acțiuni de pe piață ale Daimler, în valoare de aproape 7,5 miliarde de euro, devenind cel mai mare acționar unic din concern.Ani de-a rândul, acționarii Daimler, printre care și angajați ai firmei, s-au bucurat de dividende grase. Unora însă, lăcomia le-a întunecat omenia. În 2015 avea loc penibila „Cearta pe crenvurști la adunarea generală a acționarilor de la Daimler, soldata cu intervenția politiei” , despre care am relatat pentru HotNews.ro.În 2017, 5.400 de euro erau acordați ca bonificație individuală angajaților Daimler. „În ciuda scandalului Diesel, mașinăria germană merge înainte și atinge cifre de vânzare record” , scriam pe atunci. Iar lucrurile au continuat să evolueze așa. Și pentru 2019 s-au acordat prime individuale de până la 1.100 de euro pentru angajați.Iată însă că acum criza Covid își arata colții și la Daimler, cum se întâmplă și în alte concerne auto sau de tehnologie. Iar ca întotdeauna, soluția cea mai consistentă pentru reducerea de costuri este renegocierea unor libertăți și a unor facilități salariale, în caz extrem decizia de „a scăpa de unii angajați”.