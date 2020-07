Inima concernului german Continental bate cu sincope, se anunță restructurări și concedieri

Asta la vista în Spania și Mexic

Nu suntem mulțumiți

CEO-ul Continental, dr. Degenhart, nu încearcă să cosmetizeze faptele. „E clar: nu suntem mulțumiți de această performanță”, a declarat el, la prima adunare generală virtuală, a companiei. Anul acesta, ea nu a avut loc în sala Centrului de Congrese, așa cum se întâmplă de obicei, ci în sediul Continental din Hanovra.





În cadrul întâlnirii virtuale, Degenhart a explicat faptul că, în primele două luni ale primului trimestru, s-a înregistrat o scădere deosebit de accentuată a vânzărilor în China, iar în martie, în toate regiunile lumii. În aprilie, vânzările au scăzut la un nivel istoric. Primele semne ale unei reveniri au aparut doar în luna mai. Cu toate acestea, vânzările din toate regiunile sunt în prezent semnificativ sub nivelul anului precedent, iar piața din China pare încă foarte volatilă.





Degenhart și consiliul său executiv nu numai că trebuie să schimbe structural grupul Continental, în exercițiul financiar curent, ci trebuie sa îl facă și rezistent la criză. Pe lângă programul structural de zece ani, decis în septembrie, sunt adăugate acum măsuri suplimentare datorate „crizei Corona“, care au un impact direct asupra lichidității firmei.





Ca o primă măsură, investițiile au fost reduse cu o cincime. Potrivit Degenhart, cheltuielile ar fi reduse acolo unde este de așteptat o tendință de vânzare mai mică. Se reduc costurile cu materiale, forța de muncă și activele curente. „Măsurile Corona” vizează economisirea a câteva sute de milioane de euro, până în 2022.





O performanță excelentă

Industria auto a înregistrat anul trecut o scădere a cifrelor de producție. Prin urmare, și la furnizorul Continental, toate cifrele-cheie din bilanț au fost inferioare celor din ​​2018. Pentru prima dată în zece ani, compania a trebuit să accepte un bilanț negativ.





La începutul lunii iulie, o razie a politiei la trei locații ale Conti a provocat, de asemenea, turbulențe. Procuratura din Hanovra îi suspectează pe nouă angajați ai companiei. că au participat activ la manipularea gazelor de emisie, în cadrul scandalului VW Dieselgate. În cadrul Adunării Generale anuale, din 14 iulie, conducerea Continental nu a dorit să comenteze investigațiile aflate în curs.





Reconversie cu cântec

Programul de austeritate al Continental include 20.000 de locuri de muncă, 7.000 în Germania. Conti nu vorbește în mod explicit despre reduceri de locuri de muncă. În schimb, munca în cadrul concernului vă suferi modificări. Cu ajutorul unor măsuri de formare ulterioară, cât mai mulți angajați ar trebui să fie pregătiți pentru noua orientare a grupului, care se va concentra mai mult pe software și electronică, și mai puțin pe componente mecanice.





„Am schimbat deja aproape 3.000 de locuri de muncă în întreaga lume”, a declarat CEO-ul Degenhart, la Adunarea Generală Anuală. Directorul general a răspuns mai târziu la întrebările acționarilor, ce înseamnă aceasta în termeni concreți. Practic, din 3.000 de angajați al căror loc de muncă „s-a schimbat”, în jur de două treimi, cca 2.000 au părăsit compania fără a avea succesori.





Schaeffler bate în retragere

Schaeffler Holding, deținută exclusiv de Georg (80%) și Maria-Elisabeth Schaeffler (20%), are o participație de control de 46 la sută la Continental, care este o companie-soră a Schaeffler AG. Schaeffler are 5.000 de angajați în țară și a anunțat că reduce producția în toată Europa.







Despre Continental și prezența sa în România

Continental AG, (pe scurt Conti), este un furnizor german de anvelope și componente auto, cu sediul în Hanovra. Compania are aproximativ 241.000 de angajați, în peste 540 de locații din 60 de țări. Continental s-a dezvoltat de la un pur producător de pneuri, la unul dintre cei mai mari furnizori pentru automobile, din lume, după Robert Bosch GmbH. Dr. Elmar Degenhart este CEO al Continental AG, din 12 septembrie 2009.







Compania este listată în cel mai important index german de acțiuni, DAX, din 24 septembrie 2012. Datorită randamentului peste medie la dividende, acțiunea a fost inclusă și în DivDAX, în septembrie 2019.







În perioada 1999-2018, Continental a investit circa 1.6 miliarde euro în activităţile din România, potrivit informațiilor de pe site-ul său . În 2018, a investit 240 de milioane de euro în operațiunile sale din România, iar aproximativ 600.000 de euro a fost bugetul de sponsorizare al companiei, pentru proiecte culturale, sociale și sportive, în toate locațiile sale din țară (Brașov, Carei, Iași, Nădab, Sibiu, Timișoara).





În toamna anului 2019, pe fondul încetinirii vânzărilor pe piețele auto, Continental AG a anunțat o restructurare majoră, care ar putea afecta până la 20.000 de locuri de muncă, în întreaga lume, până la sfârșitul deceniului. Compania intenționează să diminueze costurile brute anuale cu aproximativ 500 de milioane EUR, până în 2023.Printre altele, producția de pompe de înaltă presiune și injectoare pentru motoarele cu combustie internă din Germania și Europa de Vest va fi sistată, în viitorul apropiat. În plus, CEO-ul grupului, Elmar Degenhart, vrea acum să adauge câteva sute de milioane de euro la ținta de economii din cauza pandemiei coronavirusului, pentru a avea spațiu de manevră în perioada de criză.Ca parte a restructurării sale majore, Continental va renunța la două fabrici. Locațiile din Rubi (Spania) și Nogales (Mexic) urmează să fie închise după o decizie a Consiliului de Supraveghere , după cum a anunțat marți, la Hanovra, grupul german listat la DAX.În Spania, atragerea unor noi investitori nu a reușit până acum, iar producția de tehnologie de afișaj și control din această locație trebuie eliminată treptat, până în 2021, sau relocată în alte centre de producție din Europa. Cu cei 740 de angajați vizați, s-ar fi ajuns la un acord.În Nogales, Mexic, producția tehnologiei de rețea și a componentelor de acționare expiră în 2024, iar unele activități vor fi distribuite din timp, în alte locații din regiune. Până în prezent, acolo lucrează 2.000 de angajați. Presiunea crescută a costurilor face necesară reașezarea producției în regiune, s-a spus din partea companiei.De asemenea, este discutată o reducere colectivă a programului de muncă al angajaților Continental. Spre deosebire de șomajul tehnic, prin reducerea orelor de lucru conducerea are mai multă libertate de acțiune. Atâta timp cât Conti este în șomaj tehnic, conducerea nu poate aplica toate măsurile din programul de economii. Din 2023, acest lucru ar trebui să genereze un potențial de economii de 500 de milioane de euro anual. Se mai are în vedere și dezactivarea diviziei Vitesco.Grupul trebuie să reducă costurile și excesul de capacitate, iar 2.000 de locuri de muncă au fost deja tăiate. În prezent, conducerea companiei duce și alte discuții cu personalul, pentru a se găsi soluții de criză. Președintele consiliului de supraveghere, Wolfgang Reitzle, a mulțumit totuși consiliului de administrație, la adunarea generală, pentru „performanța excelentă”.Pe de altă parte, acționarii au obținut dividende relativ bune. Conti plătește acționarilor cca trei euro pe acțiune. Plata totală a dividendelor este de 600 de milioane EUR. Potrivit CFO, Wolfgang Schäfer, nu s-a discutat despre un dividend zero, condiționat de „criza coronavirusului“, acesta nefiind în interesul acționarului asociat Schaeffler, care deține aproape jumătate din Continental.În martie 2020, Schaeffler a mai anunțat și că va reduce treptat producția din segmentele automotive, la fabricile de lângă Brașov: „Ca furnizor global pentru sectorul automotive și industrial, ne ajustăm capacitățile de producție și reacționăm la faptul că tot mai mulți producători de autovehicule și-au redus sau oprit temporar producția în Europa, ca urmare a extinderii epidemiei Coronavirus“.Continental România are peste 20.000 de angajați, dintre care o treime sunt ingineri și informaticieni în centrele de cercetare și dezvoltare. În luna martie a acestui an, compania anunța că încearcă „să identifice oportunitățile locale de cercetare-inovare și conectarea acestora cu subiecte și probleme globale de mobilitate, pentru a contribui la demararea de noi proiecte în această direcție, în România”. În actualul context de criză, acest plan ar putea rămâne la nivel de bune intenții.