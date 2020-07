Guvernul începe să aprobe primele proiecte din programul de relansare economică

În ceea ce privește schema de garantare pentru companiile mari, ministrul finanțelor, Florin Cîțu, a spus că trebuie implementat un punct de vedere al Consiliului Concurenței, dar va fi finalizată până săptămâna viitoare.

Un alt act normativ, cel privind programul de granturi de 1 miliard de euro derulat prin Ministerul Economiei, va fi discutat în primă lectură. Este vorba de 550 milioane euro granturi pentru investiții, 350 milioane euro pentru repornirea activității și 100 milioane de euro pentru microgranturi de 2000 de euro.”Şedinţa de astăzi este destinată adoptării actelor normative de implementare a programului economic Reclădim România. După cum bine ştiţi, măsurile prevăzute în program, multe dintre ele, trebuie adoptate sub formă de ordonanţă de urgenţă, sub formă de hotărâri de Guvern, memorandumuri, şi ne-am angajat ca toate actele normative să fie adoptate într-un decurs de 30 de zile", a declarat Orban.se face prin fonduri europene, ar avea o valoare de 1 miliard de euro și va dura până în 2029. Perioada de programare 2014-2020 este de la data deschiderii apelului de proiecte în cadrul POIM 2014 –2020 și până la 31 decembrie 2023. Durata programului pentru perioada de programare 2021-2027 este de la data lansării apelului de proiecte și până la 31 decembrie 2029.

Programul IMM leasing de echipamente și utilaje prevede pot achiziționarea active noi sau second-hand, cu garanția prin FNGCIMM. Ministerul Finanţelor Publice va garanta, prin FNGCIMM maximum 80% din valoarea finanţării pentru achizitia de echipamente IT si maximum 60% din valoarea finanţării pentru achizitia de utilaje si echipamente tehnologice, în cadrul unei operațiuni de leasing financiar.