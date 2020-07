Google intră pe terenul lui Amazon. Din nou. Și se face că plouă

Google Express a evoluat într-un mall online populat de retaileri de top ca Target și Best Buy. În 2017 a adăugat pe Walmart în mallul virtual, dar parteneriatul n-a avut viață lungă. Anul trecut, Google Express a fost abandonată pentru Google Shopping și a introdus un buton pentru achiziție care permite cumpărătorilor să folosească cărți de credit înregistrate la companie pentru a finaliza tranzacția fără a părăsi motorul de căutare.

















Compania e hotărâtă să o concureze serios pe Amazon în comerțul online – așa cum a mai încercat în 2013, 2014, 2017 și 2019. Acum a anunțat o nouă inițiativă de a se lupta mai eficace cu afacerea de e-comerț a lui Amazon, informează The New York Times În 2020, pe măsură ce pandemia de coronavirus continuă să cuprindă America, presiunea de a crea o nouă piață de cumpărături online pentru a o concura pe Amazon devine tot mai urgentă, cumpărătorii evitând magazinele și apelând la internet pentru a-și asigura cele necesare.Joi, Google a anunțat că va face noi pași pentru a aduce mai mulți vânzători și produse pe siteul de achiziții, eliminând comisioanele și permițând comercianților să utilizeze servicii populare de plată și management al vânzărilor de la terți, ca Shopify, în locul sisetemelor proprii ale companiei. În prezent, comisioanele la Google Shopping sunt între 5 și 15%, în funcție de produse.Google este de obicei punctul de pornire pentru aflarea de informații pe internet, dar adesea nu este cazul când consumatorii caută să cumpere un produs. Tot mai mulți din SUA se duc la Amazon atunci când vor să cumpere ceva. Aceasta i-a permis lui Amazon să dezvolte o afacere de publicitate în creștere rapidă, care este o amenințare pentru principalul motor financiar al lui Google.Lupta de șapte ani a lui Google cu Amazon a avut mai multe eșecuri decât victorii. În 2013, a lansat Google Shopping Express, un serviciu care oferea livrări în aceeași zi. Oferea abonamente de membru de 95$/an pentru livrări mai rapide și a încercat să vândă produse de băcănie. În final a abandonat eforturile.În acest an, Gogle l-a adus pe Bill Ready, un fost executiv la PayPal, ca să fie președintele diviziei de comerț și să o concureze cu mai mult succes pe Amazon. În aprilie, Google a anunțat că va permite oricui să listeze gratis produse pe site-ul de cumpărături, renunțând la vechea politică de a-i obliga pe vânzători să cumpere o reclamă pentru a apărea produsele. Compania a anunțat și că acele listări gratuite vor apărea în rezultatele de căutare. Eliminând costul listării și vânzării produselor, Google urmărește să fie mai atrăgător pentru retaileri să-și pună produsele în capul enormei baze de utilizatori a motorului de căutare.Într-un interviu, Ready a spus că cei mai mulți comercianți erau rămași în urmă în e-comerț înainte de pandemie. Cum tot mai mulți cumpărători au apelat la shopping online în ultimele luni, handicapul s-a mărit, mult din creșterea vânzărilor online fiind înghițită de o mână de companii: „Vrem să asigurăm că achizițiile online sunt ușoare și ieftine”.Se așteaptă ca schimbările să înceapă imediat în Statele Unite, urmând alte țări în acest an. Gogle a mai spus vânzătorilor că stocuri de produse listate la Amazon pot fi mutate la Google fără schimbarea formatului de date.Chiar dacă toate acțiunile lui Google sunt clar îndreptate împotriva lui Amazon, Ready nu s-a referit la rivala din Seattle și a refuzat să folosească cuvântul cu A măcar o dată într-un interviu de 20 de minute. (A evitat până și o întrebare despre numele giganticei jungle din America de Sud).Nici cînd s-a apropiat n-a fost foarte aproape: „Consumatorii beneficiază de un ecosistem divers și harnic de vânzători. Nu există un singur jucător care să acopere toate nevoile clienților”.