Premieră: o mare companie americană intră în piața românească, în ciuda contextului pandemic

Articol susţinut de A10 by Artmark

Dorind să integreze internațional industria de consultanță imobiliară națională, Romania Sotheby’s International Realty reprezintă un gir pentru viitorul pieței de bunuri culturale și imobile de patrimoniu din România, concentrându-se pe procesul de achiziții de proprietăți istorice și de lux din țara noastră și oferind, la nivel global, accesul la proprietățile reprezentative din România, sub umbrela internațională a diviziei de imobiliare a celei mai vechi case de licitații de artă din lume.Sotheby’s, înființată în 1744, nu este doar cea mai mare companie globală de artă, dar sub brandul Sotheby’s International Realty se operează, începând cu 1976, și cea mai semnificativă punere în valoare de imobile istorice ori rezidențiale de lux în peste 72 de țări din întreaga lume și cu un volum record de vânzări la nivel global în 2019 de 114 miliarde de dolari.Artmark Historical Estate, de astăzi Sotheby’s International Realty, a fost înființată în 2014, drept asociere între Casa de Licitații Artmark și Constantin Prisecaru, actualul Managing Partner, alături de CEO Monica Barbu, și a ajuns în scurtă vreme cea mai mare companie de consultanță imobiliară specializată în valorificarea rezidențială ori comercială a caselor cu istorie din România. Actualmente, portofoliul Artmark Historical Estate măsoară peste 250 de imobile cu istorie, echipa numărând 6 brokeri specializați.Constantin Prisecaru, absolvent al Facultății de Istorie, pasionat de istorie, artă și arhitectură, după ce conduce vreme de 9 ani o rețea națională de fashion retail, devine în 2012 director de vânzări regionale în cadrul Artmark, alături de care înființează în 2014 Artmark Historical Estate - un reper al proprietăților de patrimoniu din România. Detalii: www.sothebysrealty.ro Persoană de contact: Monica Barbu +40 722 408 051 monica.barbu@sothebysrealty.roCu peste 23 de ani de experiență pe piața imobiliară, între care director de retail al Colliers International Romania până în 2008, iar din 2009 partner local și vicepreședinte al The Advisers/Knight Frank Romania, Monica Barbu a preluat în 2008 funcția de CEO a Artmark Historical Estate.Artmark Historical Estate, racordată la practicile și spiritul internațional, a fost vreme de 6 ani compania grupului Artmark, având drept obiectiv punerea în valoare a imobilelor istorice, semnificative pentru patrimoniul arhitectural local - castele, plate românești, conace boierești, dar și monumente de arhitectură contemporană, și a contribuit de-a lungul timpului la salvarea, recuperarea și repunerea monumentelor istorice în circuitul economic și cultural, identificând în acest scop investitori români sau străini care să le renoveze, păstreze și folosească.Prin afilierea la rețeaua mondială Sotheby’s International Realty Affiliates LLC, Artmark Historical Estate dobândește acces la resursele internaționale de expertiză, precum și la cel mai valoros portofoliu mondial de clienți de elită, interesați de rezidențe istorice ori contemporane de lux îndeosebi în marile orașe ale României, în regiunea istorică a Transilvaniei, în arii izolate de frumusețe naturală, precum zonele montane sau Delta Dunării, dar și în zonele românești rustice, cu parfum de tradiție și originalitate. Totodată, afilierea oferă clienților români ai Artmark Historical Estate acces direct la portofoliul rezidențial al rețelei internaționale Sotheby’s de destinații europene de vacanță, (precum cele mediteraneene - Coasta de Azur, Riviera, etc.).