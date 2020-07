Guvernul britanic investește într-o companie care organizează petreceri sexuale

Killing Kittens, o companie care organizează petreceri pentru adulți în Londra și New York, a anunțat miercuri că și-a asigurat fonduri de la guvernul Regatului Unit prin programul Future Fund menit să ajute startup-urile să supraviețuiască pandemiei de COVID-19.„Nu mi-am imaginat niciodată că îl voi avea pe Boris drept partener de pat”, a declarat Emma Sayle, CEO-ul companiei, făcând referire la premierul britanic Boris Johnson”.„Killing Kittens și-a făcut apariția pe scena digitală și acum suntem rețeaua socială pentru adulți cu cea mai mare creștere la nivel mondial”, a adăugat aceasta.Sayle a fondat compania în 2005, organizând petreceri doar pentru membri în locații exclusiviste, punând accentul pe „căutarea plăcerii feminine”, potrivit site-ului Killing Kittens.Compania are în prezent 180.000 de membri în 12 țări iar traficul website-ului a crescut cu 330% în timpul carantinei impuse din cauza pandemiei.„Sex tech este una din puținele industrii care vor ieși din 2020 într-o poziție mult mai bună”, afirmă Bryony Cole, fondatoarea Sextech School care oferă cursuri antreprenorilor și investitorilor despre piața de profil.Majoritatea fondurilor obținute de la executivul britanic vor fi folosite de Killing Kittens pe publicitate și inovație, aceasta intenționând să dezvolte și o aplicație pentru întâlniri.„Jucăriile sexuale și pornografia și-au luat avânt în anumite aplicații pentru întâlniri în timpul pandemiei. Căutăm mai multă intimitate și moduri de a ne distra în online”, afirmă CEO-ul companiei.Peste 800 de afaceri au accesat fonduri din programul guvernului britanic de la lansarea acestuia în luna mai, aproape 513 de milioane de lire sterline fiind aprobate sub formă de împrumuturi, potrivit Trezoreriei Regatului Unit.