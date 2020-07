Huawei a depășit Samsung și a devenit cel mai mare producător de smartphone-uri din lume

În perioada aprilie-iunie, Huawei a livrat 55,8 milioane de aparate, depășind cifra de 53,7 milioane a Samsung, arată datele firmei de cercetare Canalys.Compania chineză a simțit usturimea sancțiunilor SUA ce i-au afectat operațiunile din străinătate, dar ultimele statistici arată că domină tot mai tare piața de acasă.Huawei vinde acum aproape două treimi din dispozitivele sale portabile pe piața din China, care a fost lovită la început de pandemia de coronavirus, dar care a recuperat teren după scăderea numărului de cazuri. Producătorii de smartphone-uri care domină piețe din alte țări încă au probleme din cauza creșterii numărului de infecții.Vânzările Huawei au scazut cu 5% față de același trimestru de anul trecut, în timp ce sud-coreenii de la Samsung au raportat o scădere de 30% din cauza cererii slabe din piețe cheie precum Brazilia, Statele Unite și Europa. Chinezii de la Huawei spun că în piața românească sunt 3,8 milioane de dispozitive active produse de companie , iar 1,3 milioane de români folosesc magazinul de aplicații AppGalery. Huawei spune că a ajuns la o cotă de 29% pe piața locală a smartphone-urilor, față de 19% la început de 2019.Huawei are aproximativ 19% din piața mondială a smartphone-urilor, 51% în China și 29% în România, piața locală fiind anul trecut de peste 3,5 milioane de unități din toate mărcile.În ultimul an, cota de piață a grupului chinez a variat între 22% și 29%, mai ales că la modelele mai noi compania nu mai are voie să folosească serviciile Google, din cauza unei interdicții impusă de SUA acum un an.