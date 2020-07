Rezultate trimestriale SUA: Amazon, cel mai mare câștigător al pandemiei /Facebook, creștere peste așteptări / Alphabet (Google), pierde din venituri

O cifră de afaceri mai mare cu 40% până la aproape 89 de miliarde de dolari și un profit net care se dublează la 5,2 miliarde: Amazon pare a fi cel mai mare câștigător al pandemiei pentru al doilea trimestru al anului 2020, potrivit AFP. Facebook a raportat că veniturile sale au crescut cu 11% în trimestrul doi, la 18,7 miliarde de dolari. Alphabet (Google) își vede profitul și veniturile în scădere, dar merge mai bine decât se aștepta.





AMAZON







O cifră de afaceri mai mare cu 40% până la aproape 89 de miliarde de dolari și un profit net care se dublează la 5,2 miliarde: Amazon pare a fi cel mai mare câștigător al pandemiei pentru al doilea trimestru al anului 2020, potrivit AFP.

Rezultatele sale publicate joi, cu mult peste așteptări, au fost întâmpinate cu bucurie pe piața bursieră, unde acțiunile sale s-a apreciat cu 5%.





Vânzările terților au crescut din nou mai repede decât vânzările directe ale Amazonului.





Serviciul său cloud (calculare la distanță), AWS, a generat venituri de aproape 11 miliarde de dolari.





FACEBOOK





Gigantul social media a obișnuit piețele cu o creștere a veniturilor mai spectaculoasă, dar în perioadele de pandemie încă depășește cu un miliard așteptările analiștilor.



Acșiunile sale au crescut cu 7% pe bursă.



Profitul net s-a dublat aproape până la peste 5 miliarde de dolari, datorită comparației favorabile cu cea publicată în iulie 2019, când rețeaua socială a trebuit să plătească o amendă record impusă de autoritățile americane.



Un an mai târziu, Facebook este încă obiectul unor critici aprige din partea guvernelor și a societății civile. Autoritățile de reglementare cercetează modelul său economic de un an, atât la nivel federal, cât și în statele americane.



Însă, de lunile de carantină, care au afectat puternic economia globală, au beneficiat în general platformele digitale.



Rețeaua creată de Mark Zuckerberg este folosită acum de aproape 1,8 miliarde de persoane zilnic, sau cu 12% mai mult pe parcursul unui an.



Familia sa de aplicații (Facebook, Instagram și Messenger și WhatsApp) ajunge la 3,14 miliarde de oameni în fiecare lună (+ 14%).





Alphabet (Google și Youtube)





Alphabet, compania-mamă a Google și YouTube, a înregistrat o scădere a profitului net și a veniturilor în al doilea trimestru al anului 2020, dar rezultatele sale sunt totuși mai bune decât se aștepta, iar șeful său vede „primele semne de stabilizare” a activității.



Profitul net al gigantului de căutare și publicitate online a atins 6,96 miliarde de dolari, cu aproape trei miliarde mai puțin decât cu un an mai devreme.



Cifra de afaceri, pe de altă parte, a scăzut cu 2%, până la 38,3 miliarde de dolari, din cauza veniturilor mai mici din publicitate. Adică un miliard mai mult decât se aștepta Wall Street.



"La fel ca alte companii, am văzut primele semne de stabilizare, utilizatorii revenind la afacerile online", a spus șeful grupului, Sundar Pichai, într-o convorbire de conferință cu analiștii. Acest lucru este valabil „în majoritatea activităților noastre publicitare și în regiunile din întreaga lume”.



„Dar, desigur, climatul economic rămâne fragil”, a adăugat el, în timp ce pandemia pare să revină mai puternică în multe părți ale Statelor Unite și face ravagii în America de Sud.











"Am creat peste 175.000 de locuri de muncă din martie și suntem în proces de transformare a 125.000 în posturi permanente", potrivit oficialilor Amazon.Măsurile de izolare au făcut ca Amazon să fie și mai popular și omniprezent în viața de zi cu zi a milioane de oameni.Grupul și-a mărit capacitățile de livrare cu 160% în timpul crizei de sănătate.