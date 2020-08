Booking.com anunță disponibilizări din cauza pandemiei / Până la un sfert din angajați ar putea fi concediați

Compania, cu sediul în oraşul olandez Amsterdam, are în prezent aproximativ 17.500 de angajaţi în întreaga lume. Detaliile planului de restructurări „vor fi comunicate în următoarele săptămâni şi luni”.„Până la 25% dintre angajaţi ar putea fi afectaţi de această măsură extrem de dificilă”, a precizat compania Booking.com.„Criza Covid-19 a devastat industria călătoriilor şi continuăm să resimţim impactul printr-un număr considerabil mai mic de rezervări. Deşi am făcut tot ce am putut pentru a salva cât mai multe locuri de muncă, trebuie să restructurăm compania pentru a corespunde aşteptărilor viitoare din industria turismului”, precizează Booking.com.Înfiinţată în anul 1996, platforma online Booking.com propune aproximativ 28 de milioane de anunţuri de cazare, în întreaga lume, în 43 de limbi.Alte platforme online de profil, precum Airbnb şi TripAdvisor, au anunţat reducerea angajaţilor cu circa 25%.