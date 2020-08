Șoferii vor putea prezenta polițiștilor, la un eventual control, și varianta electronică a poliței RCA (proiect)

​Autoritatea de Supraveghere Financiară a supus consultării publice timp de 10 zile, începând de astăzi, proiectul care modifică Norma nr. 20/2017 referitoare la dovada încheierii asigurării RCA în cazul controalelor efectuate de către autoritățile abilitate. Conform proiectului, conducătorii auto vor putea prezenta agenților de poliție, la un eventual control, și varianta electronică a poliței RCA. Prin urmare, nu va mai fi necesar ca șoferii să aibă asupra lor contractul de asigurare obligatorie auto doar în format original, pe suport de hârtie.









”Digitalizarea reprezintă un obiectiv foarte important pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar propunerile de modificare a Normei nr. 20/2017 sunt menite să vină în sprijinul asiguratului RCA, în sensul simplificării procedurii de verificare a existenței unui contract de asigurare civilă obligatorie auto valabil. De asemenea, valabilitatea poliței RCA va putea fi verificată și prin interogarea bazei de date AIDA, dezvoltată și administrată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, ce conține informații cu privire la asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României și prin care se certifică existența unui contract RCA valabil la data verificării”, se arată în comunicatul trimis miercuri de ASF.







​Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) a reactionat imediat la publicarea proiectului ASF. ”In sedinta Consiliului ASF de astazi, 12.08.2020 (prima sedinta de la transmiterea solicitarii din partea AURSF) a fost aprobata punerea in dezbatere publica a modificarii Normei 20/2017, in vederea rezolvarii acestei probleme. De asemenea, a fost aprobata o procedura simplificata de dezbatere publica, cu un termen redus, care va permite adoptarea modificarilor in una dintre urmatoarele sedinte ale Consiliului ASF din cursul lunii august si intrarea lor in vigoare imediat dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei”, arată reprezentanții Asociației.









“O prevedere care a afectat in mod nedrept si absurd foarte multi proprietari de autovehicule corecti dispare din legislatie, intr-un interval de timp record, in urma unei colaborari excelente intre AURSF, asociatie care reprezinta interesele consumatorilor utilizatori de servicii financiare si ASF, autoritatea care reglementeaza si supravegheaza functionarea pietelor financiare nebancare. Nu este o coincidenta ca acest lucru se intampla la doar cateva saptamani de la momentul in care ASF are un nou presedinte, dupa o perioada de aproape un an de vacanta a acestei functii si tin sa ii multumesc in mod public pentru implicarea decisiva in rezolvarea acestei probleme noului presedinte al ASF, Nicu Marcu.” afirma Alin Iacob, presedintele AURSF.